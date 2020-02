Es evidente que existe preocupación alrededor de todo lo que está pasando con el coronavirus. Una preocupación más artificial que real, porque como ya sabéis la mortalidad de este es bastante inferior a otras enfermedades más comunes en nuestra sociedad. En cualquier caso la repercusión de este sobre nuestras vidas es evidente, y se está notando cada vez más sobre todo a nivel comercial, con muchas transacciones canceladas, fábricas sin producción y una ralentización de las ventas en algunas regiones con alta incidencia del coronavirus. Ahora hemos conocido otra vertiente que también podría sufrir los estragos del coronavirus. Hablamos de las actualizaciones de sistema de nuestros móviles.

Sí, ya afecta también a las actualizaciones

El Xiaomi Mi A3 es uno de los móviles más populares de Xiaomi en Europa, y lo es porque su sistema operativo Android One cuenta con una versión de Android puro. Esto quiere decir que no tiene capa de software alguna por parte de Xiaomi, lo que ha propiciado esa popularidad. Este sistema tiene como especial particularidad que recibe las actualizaciones de sistema antes que la mayoría de móviles, precisamente por ser una versión del sistema muy cercana a Android AOSP, la versión de código fuente abierta. Pues bien, a pesar de ello, este móvil no ha recibido aún su versión de Android 10, que debería haber estrenado hace ya varios meses, entre los meses de septiembre y octubre pasados.

Ahora los responsables de Xiaomi han achacado precisamente a los efectos del coronavirus el retraso de esta actualización en el sistema del Xiaomi Mi A3. Ha sido uno de los responsables de Xiaomi en India el que ha relacionado directamente el retraso en la actualización a Android 10 de este móvil con el coronavirus. Según sus palabras en Twitter, la actualización estaba proyectada para ser lanzada a mediados del mes de febrero, pero finalmente ha sido retrasada de nuevo como consecuencia de los efectos del coronavirus. Parece ser que las consecuencias de las cuarentenas en China han obligado a la firma a detener los trabajos para actualizar el teléfono.

Xiaomi Mi A3 con Android One | Xiaomi

Lo que ha influido directamente en la capacidad de Xiaomi para poder ofrecer a tiempo la actualización. En su mensaje en Twitter, este responsable de Xiaomi lógicamente aboga por dar más importancia a la salud que a los negocios, y lamenta la situación. Algo que se puede entender vista la magnitud alcanzada en China por el coronavirus, que ha obligado a poner en cuarentena a decenas de millones de personas. Esto también ha afectado a muchas fábricas, y parece también a los equipos de desarrollo de Xiaomi.

Eso sí, parece que según se puede comprobar por las respuestas dadas por los demás usuarios, estos no acaban de entender los retrasos, y piensan que lo del coronavirus es una mera excusa. De hecho el retraso ya era patente mucho antes de tener conocimiento de la existencia de este virus y su propagación. En cualquier caso este podría ser un ejemplo más de hasta qué punto puede afectar el coronavirus a nuestra vida cotidiana, también a las actualizaciones de nuestros teléfonos.