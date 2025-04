Controversia por el diseño de los iPhone 17 Pro, ¿cómo será finalmente?

Sin duda este es el año donde el diseño de los futuros teléfonos de Apple ha sido más incierto. No hay más que ver cómo se han ido sucediendo aspectos completamente diferentes en distintas filtraciones, que siempre afirman ser las más fieles a la realidad que nos espera, pero nada más lejos de la realidad.

A día de hoy esperamos un diseño completamente diferente para el iPhone 17 Air, que contará con un aspecto que recuerda mucho a los Pixel 9, y, por otro lado, de iPhone 17 Pro, y Pro Max, que podrían contar con un aspecto similar al de algunos móviles de POCO, o no, si hacemos caso a las informaciones más recientes.

¿Cuál será su diseño definitivo?

Pues bien, no queda muy claro desde luego, sobre todo si tenemos en cuenta las dos filtraciones más importantes del pasado fin de semana. En el que conocimos, por un lado, una imagen compartida por Majin Bu, que es quien está monopolizando todas estas filtraciones. En ella podemos ver de nuevo un iPhoee 17 Pro Max, y en este caso, según sus palabras, es el aspecto real del teléfono.

No sabemos si se trata de un prototipo de aspecto real, o de un teléfono extraído de la cadena de producción para hacer la fotografía. Y desde luego lo que vemos tiene un aspecto muy real. En él podemos ver ese diseño que se ha venido filtrando, con un módulo de cámara más grande, que llega hasta el extremo derecho, y que nos recuerda mucho al de los móviles POCO.

Podemos ver además cómo el módulo de cámara es de un color diferente del resto del teléfono, al menos en tonalidad, aquí vemos que mientras el terminal se ve gris, el cristal del módulo se ve algo más oscuro, por lo que es un diseño bitono. Pues bien, por otro lado, este mismo fin de semana, el analista más cercano a Apple, Mark Gurman, ha dado su propia visión sobre el diseño de los futuros iPhone 17 Pro.

Y lo que ha dicho es que el iPhone 17 Pro no tendrá una parte trasera bitono, y que el módulo de cámara tendrá el mismo color del resto del teléfono. Y que en definitiva, el teléfono de Apple no se desviará de forma importante del diseño de los modelos actuales. Por tanto el diseño de la nueva generación no sería muy diferente de la actual. Aunque todo esto da lugar a otras interpretaciones.

Podemos esperar, por tanto, que el módulo sea el mismo filtrado por Majin Bu, pero sin ese color diferente en su módulo. Por lo que es posible que el módulo sobresalga algún milímetro, pero con el mismo acabado del resto de la trasera del teléfono. Porque en ningún momento se habla de que ese módulo no vaya a ser más grande, como estamos viendo en las otras imágenes. Sea como fuere, lo que parece que viene a decir Gurman es que habrá cambios en esta nueva generación, pero no tan agresivos. Y quizás lo que vemos en estas últimas imágenes sea una versión más agresiva de lo que se espera.