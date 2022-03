Confirmado, los móviles de Xiaomi contarán con cámaras Leica

Era un secreto a voces, de hecho, desde que conocimos que la colaboración entre Huawei y Leica tocaba a su fin ya se especulaba con un acuerdo entre esta prestigiosa firma de fotografía y Xiaomi. Y esto es algo que se confirma ahora no de forma oficial por parte de Xiaomi, pero sí que lo hace a través de documentos oficiales de la firma. Y es que se ha descubierto en un software de los chinos que sus móviles tendrán cámaras en colaboración con Leica, más allá de llevar el logotipo de la marca junto al módulo de cámara.

Lo confirma MIUI

Y es que como se esperaba será el Xiaomi 12 Ultra el teléfono que estrene la esta colaboración con Leica. Porque ahora conocemos que en el código fuente de MIUI se han encontrado muchas referencias a Leica, en lo que parecen sin duda una serie de enlaces a distintos filtros de cámara o ajustes de procesado de las imágenes tomadas por esta en el Xiaomi 12 Ultra. Es evidente que si no fuera porque esta cámara contará con la colaboración de Leica no tendríamos referencias a la firma de fotografía dentro del código fuente de la capa de personalización de la firma china.

Por tanto es de esperar que al igual que en los años de Huawei, Leica tenga una estrecha colaboración con Xiaomi, con la que seguramente estará trabajando en un nuevo sistema de calibración del color. Por lo que, en lugar de entrar en el hardware, como lentes o sensores, su colaboración se limitará sobre todo al software y los ajustes que permiten obtener unas fotos más o menos afinadas en base a la escena que vamos a capturar. Y tiene todo el sentido que se estrene en el Xiaomi 12 Ultra, ya que este debería ser el móvil de la marca con mejor cámara de fotos de todo el 2022.

Ya lo fue la cámara del anterior modelo, el Xiaomi Mi 11 Ultra, que fue líder del Ranking de DxOMark durante muchos meses con la mejor cámara de fotos del mercado. Se espera que el nuevo teléfono de los chinos llegue con tres sensores traseros, aunque no está muy claro todavía cuáles serán estos. Esperemos que no confirmen de nuevo en los sensores de 50 megapíxeles que tanto hemos visto este año en todas las gamas. Seria interesante, y no descartable, ver el nuevo sensor de 194 megapíxeles o 200 megapíxeles que tiene listo Samsung, y que ayer hemos visto en el futuro alta gama de Motorola.

La cámara será el gran valor de este móvil, y por tanto con la colaboración de Leica se espera que alcance techo tecnológico. Un móvil que por otro lado contará con una pantalla LPTO AMOLED, que tendrá resolución QHD+ y tasa de refresco variable de 120Hz. Será potente, con el procesador Snapdragon 8 Gen 1, o incluso una versión más moderna y potente. También contará con una carga muy rápida, y podría igualar o superar al Realme GT Neo 3 y su potencia de 150W. De todas formas, cuando se celebre su presentación, la estrella sin duda alguna va a ser Leica.