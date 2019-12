Si estas navidades has decidido regalarle un nuevo móvil a tu hijo y ha sido un iPhone, debes de saber que ahora mismo con iOS 13 hay una gran cantidad de posibilidades para aplicar el control parental. Sin duda debemos de controlar lo que pueden hacer los más pequeños de la casa con sus equipos para evitar que se metan en páginas poco confiables o realicen llamadas a desconocidos. Con el control parental la verdad es que se puede limitar bastante la actividad de los niños con sus móviles.

Establecer límites en el iPhone de los más pequeños es realmente fácil

El modo de hacerlo es realmente sencillo ya que no debemos de instalar aplicaciones de terceros ya que todo está integrado en el sistema operativo. Simplemente deberemos de tener un iPhone con la última versión de sistema operativo disponible y acceder a la ruta Ajustes > Tiempo de uso. Aquí encontraremos una serie de opciones para poder establecer limites en el uso del equipo.

Una de las primeras opciones es ‘Tiempo de inactividad’ que nos permitirá establecer un tiempo de descanso en el iPhone. Es lógico que los más pequeños no pueden estar todo el dia utilizando el móvil y con esta característica podremos limitar a horas concretas el uso del iPhone como por ejemplo de noche. Podremos dar más tiempo de actividad en días concretos como por ejemplo en el fin de semana.

Iphone | Apple

Otra de las limitaciones que podemos imponer es en relación con las aplicaciones ya que podremos establecer limites muy concretos por ejemplo para redes sociales. Si vemos oportuno que solo se utilice un juego 1 hora al día podremos establecerlo asi y cuando se pase el niño o la niña jugando una hora, se cerrará la aplicación de manera automática y solo se podrá acceder con el código de control parental. Esto también lo podemos utilizar los más mayorcitos para ser más productivos y no pasar muchas horas en las redes sociales perdiendo el tiempo.

En las últimas actualizaciones del sistema operativo desde Apple han apostado Apple por una nueva limitación de comunicación que permitirá a los padres imponer la imposibilidad de comunicarse sus hijos con desconocidos. Podremos seleccionar que únicamente puedan recibir y realizar llamadas de personas que estén en la agenda de contactos y obviamente a los servicios de emergencia.

Podremos establecer también el contenido que se puede visualizar en el iPhone. Por ejemplo se pueden filtrar algunos contenidos que puedan contener violencia extrema o escenas pornográficas. También podremos restringir el acceso directamente a algunas aplicaciones y será tremendamente útil en los casos que damos nuestro móvil personal a los más pequeños. A veces no queremos que accedan a algunas aplicaciones que pueden ser comprometidas como el correo electrónico o el acceso a la nube ya que podría eliminar información de relevancia. Al final en esta parte de los ajustes podremos realizar una buena investigación para poder apunto el iPhone que le vamos a dar a los más pequeños de la casa. Obviamente esto no exime a los padres de responsabilidad ya que el control parental no es del todo infalible en ningún caso.