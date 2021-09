Cómo recuperar un contacto que hemos eliminado sin querer

Todos hemos eliminado un contacto sin querer en algún momento. Ya sea por haber estado editando el nombre o cambiando el número asociado al contacto. Incluso, a veces, hemos borrado el número por otros motivos y al instante nos arrepentimos.

Cuando utilizamos el teléfono móvil podemos eliminar algunas cosas por error. Lo más usual es que sean fotos o vídeos, aunque también puede tratarse precisamente de un contacto que necesitamos en ese momento. Puede que pienses que al borrar un contacto lo has perdido para siempre, sin embargo, lo puedes recuperar siguiendo una serie de pasos que te enseñamos en el vídeo.

Accede a tu cuenta de Google

Para recuperar un contacto en el móvil, lo primero que debes hacer es acceder a tu cuenta de Google a través de un ordenador. Cuando está la cuenta activa aparecerá tu icono en la parte superior derecha, desde donde tendrás que seleccionar la opción “Gestionar tu cuenta de Google”.

Dentro de la configuración de tu cuenta deberás hacer clic en el apartado de “Contactos e información compartida”, en la parte izquierda de la pantalla. Una vez dentro deberás entrar en “Contactos” para que aparezca el listado completo con toda la información de tus contactos. Al lado de esta lista, en la parte inferior izquierda, aparecerá el apartado “Papelera”, lugar donde podrás ver los contactos que has eliminado.

Para conseguir ‘salvar’ la información eliminada, simplemente pulsa el botón “Recuperar” y lograrás que el contacto en cuestión vuelva a la lista de tu teléfono. Este método lo puedes hacer todas las veces que lo necesites.

No obstante, deberás haberlo guardado previamente en Google al registrarlo. Si no lo tienes activado, te aconsejamos que sincronices siempre toda la información que no quieras perder – contactos, fotos, vídeos, notas, etc. – en algún lugar de almacenamiento en ‘la nube’, ya sea iCloud, Google o Dropbox.

