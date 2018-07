Cómo puedes recuperar pestañas cerradas en Safari

UN TRUCO MUY ÚTIL

Muchas veces en un descuido cerramos por error las páginas de Safari que tenemos abiertas en nuestro dispositivo móvil. Quizá hayas intentado rescatarlas de todas las maneras posibles, pero no lo has conseguido. Y no es tan difícil como puedes pensar... En este vídeo hemos recogido los pasos que debes seguir para recuperar esas pestañas.