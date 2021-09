El truco de iOS 15 para guardar varias imágenes de la web a la vez

Poco a poco vamos descubriendo las nuevas funciones que Apple ha incluido en su nueva versión de iOS. La versión 15 de este incluye la posibilidad de seleccionar varias imágenes y guardarlas de una vez en el carrete de nuestro iPhone. A continuación, te contamos cómo:

Selecciona y guarda varias imágenes del navegador al mismo tiempo

Una nueva función de lo más interesante se trata de la posibilidad de seleccionar varias imágenes del navegador y de una sola vez guardarlas en el carrete de fotos. Hasta ahora existía la posibilidad de guardar las imágenes del navegador de forma individualizada, pero a partir de ahora podemos seleccionar varias imágenes y guardarlas en el carrete.

Para ello abre una nueva ventana en el navegador de Internet Safari.

de Internet Safari. Tras realizar una búsqueda, pulsa y mantén pulsado sobre la primera de las imágenes que quieras guardar.

que quieras guardar. A continuación toca en el resto de las fotos que quieras guardar .

. Según vamos pulsando en las distintas imágenes, vemos una animación en la que una previsualización de cada una de ellas se coloca debajo de nuestro dedo.

Mientras seguimos pulsando sobre la pantalla para mantener las imágenes. Toca con otro dedo en la home para volver a la pantalla principal y seleccionar la aplicación fotos.

y seleccionar la aplicación fotos. Abre la aplicación Fotos y desliza las imágenes seleccionadas hasta el carrete, de está forma, se guardarán todas y cada una ellas de forma individualizada en él.

Una mejora con la que ahorramos mucho tiempo. Al permitir seleccionar varias imágenes de una vez y de una forma muy rápida e intuitiva guardarlas en el carrete de Fotos. La simplicidad del proceso, a pesar de tener que usar las dos manos para ejecutarlo, nos ha sorprendido muy gratamente. Hasta ahora cuando pulsábamos sobre un a imagen, además de aumentar el tamaño de la miniatura, aparecía un cuadro con distintas opciones entre las que se incluían compartir, añadir a fotos y copiar. Pero sólo se podía hacerlo de forma individualizada.

Aunque son muchos los dispositivos compatibles con la nueva actualización del sistema operativo. Por sus características algunos de los modelos más antiguos no son compatibles con todas las novedades como es el caso de esta nueva función. No funciona con dispositivos que disponen de Touch ID por que la interfaz no lo permite. En estos dispositivos carecemos de la barra de acción en la parte inferior necesaria para cambiar de aplicación con un simple toque en la pantalla. lo que facilita el guardado masivo de imágenes.

Esto supone que sólo podremos sacarles el máximo partido a todas las novedades incluidas en iOS15 si disponemos de la última generación de teléfonos de Apple. Aunque en el resto de estos dispositivos podemos disfrutar de la mayoría de las nuevas funciones como son el nuevo modo sin distracciones, shareplay, iMessage y los cambios en el navegador GPS o el cambio de diseño que han sufrido aplicaciones como Tiempo, Safari entre otras muchas novedades.