La fotografía nocturna siempre ha sido el talón de Aquiles de las cámaras de fotos digitales, así como de las cámaras de fotos analógicas en su momento. Solo un gran conocimiento en fotografía y un equipo muy caro de fotografía era capaz en su momento de ofrecernos una fotografía nocturna de calidad. De noche, y más en condiciones de poca luz, la cámara de fotos digital suele sufrir mucho, porque salvo que hagamos una larga exposición para captar más luz, es difícil que contemos con un resultado convincente.

Pero en los últimos años, sobre todo a raíz del modo noche de los Google Pixel, han ido apareciendo cada vez más móviles capaces de hacer fotos nocturnas casi como si fuera de día, habiendo casos realmente sorprendentes, como el del Motorola One Vision, que como dice su nombre, ofrece una visión nocturna sin precedentes. Ahora una app nos ofrece un resultado similar en los iPhone, unos móviles que al menos de momento, no destacan precisamente por su fotografía nocturna.

Obtén luz de donde no la hay

Estos modos noche hacen verdaderas maravillas, hay que experimentar uno de estos modos para poder ser conscientes de hasta qué punto son capaces de ofrecernos luz allí donde es prácticamente imposible ver nada. Con estos modos, el móvil es capaz de captar cualquier escena nocturna con mucha más luminosidad. Eso sí, se suele resentir un poco el detalle de la imagen, pero el resultado en su conjunto es increíble. En este caso para el iPhone debemos recurrir a una nueva app, que utiliza las redes neuronales y la inteligencia artificial para hacer las mejores fotografías posibles. Digamos que esta app es como un buen fotógrafo, que sabe lo que debe hacer en una escena nocturna, y aplica sus conocimientos a cada una de esas escenas donde queremos hacer las fotografías, para que salgan lo más luminosas posibles.

Foto captada por la cámara del iPhone | Halcyon Products

Esta app la podemos descargar desde la App Store, se llama NeuralCam: The Night Mode Camera, y su nombre lo dice todo. Las redes neuronales ayudan a obtener unas fotos sorprendentes cuando no hay luz delante de nosotros. Eso sí, debemos tomar algunas precauciones cuando hacemos una foto con esta app, y en general en los modos nocturnos. Ya que una vez que pulsamos le disparador, debemos mantener lo más quieto posible el móvil. La clave está en que este software hace varias fotografías de la escena que queremos inmortalizar. Todo ello para poder extraer de ellas la mayor luz posible, y posteriormente unir todas ellas para poder generar una imagen mucho más luminosa de lo normal.

La misma escena captada con NeuralCam | Halcyon Products

Por tanto debes tener en cuenta que no es un buen modo de fotografías para captar momentos en movimiento, ya que todo lo que esté en movimiento saldrá más borroso de lo normal, incluso si hablamos de personas o mascotas, puede que estas no aparezcan completas. Pero es cuestión de acostumbrarse, el resultado en términos generales es nunca mejor dicho, como comparar la noche con el día. Un verdadero modo noche para el iPhone, a falta de que este llegue definitivamente de manera nativa con los iPhone 11. Esta app es compatible con los iPhone 6 en adelante, los anteriores modelos de Apple no son compatibles.