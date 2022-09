Cómo desactivar el corrector ortográfico de tu iPhone

Te puede gustar más o menos la compañía de la manzana mordida, pero es un hecho que su gama de teléfonos iPhone tiene un éxito arrollador. Y es que el trabajo que ha realizado Apple con su línea de smartphones está fuera de toda duda, ofreciendo productos muy completos y que cumplirán de sobra con las expectativas de los usuarios más exigentes.

Es cierto que el iPhone tiene fama de ser caro, pero también es verdad que cuenta con un sistema operativo muy completo y que te va a dar pocos problemas respecto a Android. Además, si sabes elegir el momento adecuado vas a poder encontrar ofertas muy interesantes para renovar tu viejo móvil y estrenar un flamante smartphone de Apple a precios más comedidos.

En el caso de que ya tengas un iPhone, sabrás que este dispositivo esconde unos cuantos trucos muy interesantes con los que sacarle el máximo partido. Por ejemplo ya te hemos explicado cómo puedes identificar plantas utilizando la cámara de tu teléfono móvil, o cómo ocultar fotos en la galería de tu iPhone para que nadie las pueda ver más que tú.

Desactiva el corrector y escribe libremente

Y hoy te vamos a enseñar un truco que te puede resultar muy útil si te desespera el corrector ortográfico del iPhone. Un elemento muy útil para escribir bien, pero que tiene ciertas limitaciones y que en muchos casos no ofrece la experiencia que debería tener una herramienta de esas características.

Un iPhone 13 | Foto de Alexander Andrews en Unsplash

Así que si prefieres escribir de forma manual y desactivar el corrector ortográfico del iPhone que sepas que por suerte el proceso es sumamente sencillo y solo te va a llevar unos minutos.

Ten en cuenta que, cómo era de esperar, los pasos que te vamos a explicar son totalmente reversibles por lo que si quieres volver a activar el autocorrector ortográfico en tu teléfono tan solo tendrás que seguir los mismos pasos que te vamos a indicar más adelante para revertir la situación y volver a activar esta herramienta.

Pasos a seguir para desactivar el corrector ortográfico en el iPhone

Lo primero que debes hacer es acceder al menú de configuración de tu teclado. Para ello, deberás ir a Ajustes.

Dentro del menú de Ajustes, selecciona la opción General.

Ahora, dentro de las opciones disponibles, debes seleccionar Teclado.

Por último, verás que hay un interruptor al lado de Autocorrección, desactívalo para poder escribir sin que el corrector ortográfico del iPhone haga de las suyas.

Como hemos indicado antes el proceso es sumamente sencillo por lo que no vas a tardar más de unos segundos en realizar. Así que no dudes en desactivar el auto corrector del iPhone para poder escribir libremente. Por último, decir que esta función es exactamente igual independientemente del modelo de Apple que tenga así que no te has de preocupar ya que los pasos eran exactamente los mismos.

SEGURO QUE TE INTERESA: