Cómo bloquear un número de teléfono en tu Samsung mientras recibes una llamada

No todas las llamadas que recibimos son bienvenidas, tenemos la potestad de elegir con quien queremos mantener una conversación y con quién no, pero no podemos decidir quién queremos que nos llame y quién. Pero existen mecanismos para bloquear las llamadas, incluso cuando esta se está produciendo, te contamos cómo.

Bloquea el número de una llamada entrante

En nuestros teléfonos móviles encontramos funciones con las que podemos gestionar las llamadas y mensajes que recibimos. Desde bloquear las llamadas de todos los números desconocidos, bloquear un número de una llamada perdida e incluso bloquear el número de la llamada entrante. A través de la app del teléfono podemos saber si el número que nos llama es sospechoso de fraude o spam y evitar que estos números puedan contactar con nosotros. Esta es la manera de librarnos de las molestas llamadas comerciales. Si queremos bloquear un número a partir de una llamada registrada en la app del teléfono lo haremos pulsando sobre el número y pulsando sobre el icono de la “i” o información para hacer uso de la opción bloquear.

En muchos smartphones, tenemos la opción de hacer uso de la app propia del teléfono o la app de Google, desde ambas podemos evitar las llamadas de estos números. En el caso de los dispositivos del fabricante coreano Samsung, podemos además bloquear fácilmente al remitente de una llamada sin necesidad de responder, directamente desde la pantalla de llamada.

Durante la llamada , podemos saber si se trata de un número previamente denunciado como molesto, fraude o spam. En la parte inferior de la pantalla, encontramos la opción “Bloquear/denunciar número”

, podemos saber si se trata de un número previamente denunciado como molesto, fraude o spam. En la parte inferior de la pantalla, encontramos la opción Pulsa y despliega la ventana emergente. En este encontramos dos opciones. “bloquear número” y “ denunciar número”

y “ Si pulsamos sobre “bloquear número” la llamada se cortará inmediatamente y dejará de sonar el teléfono.

la llamada se cortará inmediatamente y dejará de sonar el teléfono. A partir de este momento no volveremos a recibir más llamadas de este número .

. Aunque sí podremos ver si nos han llamado más veces .

. La otra opción “denunciar número” permite añadir el motivo por el que queremos denunciar este número. Ya sea por ser sospechoso de fraude, cobro de deudas, llamadas comerciales o Spam.

permite añadir el motivo por el que queremos denunciar este número. Ya sea por ser sospechoso de fraude, cobro de deudas, llamadas comerciales o Spam. Denunciar los números molestos ayuda a identificarlos y que así otros usuarios puedan reconocer y bloquear los números sin necesidad de responder a las llamadas.

A disposición de los usuarios existen otros métodos para evitar las llamadas comerciales. Además de las propias del teléfono, podemos apuntarnos a la lista Robinson un servicio a través del cual, nuestro número pasa a formar parte de un fichero en el cual aparecen los números de teléfonos de aquellos usuarios que expresan su negativa a recibir llamadas comerciales sin su consentimiento. De este modo no recibiremos llamadas de empresas a las que no hayamos prestado nuestro consentimiento. Este es un servicio gratuito que cualquiera puede utilizar tan solo dándose de alta a través de su página web. Pero esto no nos evita que seamos acusados telefónicamente, por otras empresas por lo que la mejor solución es hacer uso de las funciones del teléfono como la que hemos explicado para evitar tanto mensajes de texto como llamadas a todas horas.