Cinco consejos para ahorrar datos en el móvil ahora que te cobrarán si te pasas

Lo anunciaba Movistar hace poco: los clientes de sus contratos Vive y Fusión empezarán a sufrir cargos adicionales si superan el límite de datos que habían contratado con la empresa de telecomunicaciones.

Hasta ahora, la compañía hacía lo mismo que las demás: te ofrecía un tamaño de datos y, si lo superabas, te reducía la velocidad. Sin embargo, ahora empezará a cobrar. Si no estás satisfecho con esta medida podrás deshabilitarla, pero ojo, porque vendrá activada de serie.

Si tienes miedo de pasarte y que tu compañía empiece a cobrarte, quizá deberías empezar por racionalizar tu consumo y ser consciente de qué te hace gastar más y qué menos. Si necesitas ayuda, ahí van unos consejos:

Apps prohibidas

Es de cajón, pero te lo recordamos por si acaso: las aplicaciones que te ofrecen streaming de vídeos o música consumen muchos, muchísimos datos. ¿Ejemplos? Youtube, Netflix, Spotify (a menos que tengas modo offline)...

Si no quieres llevarte ningún susto, lo mejor será que no uses demasiado (o directamente nada) estas aplicaciones a menos que estés conectado a una red wifi.

Reproducción instantánea

Son varias las redes sociales en las que, cuando paseas por tu 'timeline', te reproducen automáticamente el contenido multimedia (vídeos y gifs) que haya en él. A menos que seas un poco manitas y ya lo hayas hecho, te recomendamos que, tanto en Facebook como en Twitter vayas a la pestaña de 'Herramientas' u 'Opciones' y desactives la reproducción automática de este tipo de contenidos. De este modo, sólo se reproducirán si estás conectado a una wifi.

Cierra las apps que no uses

Nos encanta abrir todas las apps del mundo, pero a la hora de cerrarlas somos bastante más perezosos, incluso aunque no las estemos utilizando. El problema de las apps abiertas innecesariamente radica sobre todo en el consumo de batería y de recursos del procesador. Pero también en los datos.

Algunas de ellas, para estar actualizadas, se siguen conectando a internet. Dicho de otra forma: procura cerrar aplicaciones de vez en cuando.

Copias de seguridad y aplicaciones

Es medianamente probable que en tu teléfono tengas activada la opción de que todas las fotos que hagas se suban a algún servicio online para mantenerlas a buen recaudo por si surge algún problema. El problema es que tengas activada la opción de guardar la copia tirando de los datos.

En cuanto a la actualización de aplicaciones, lo mismo: tanto la Play Store como la Apple Store permiten ser configuradas para que tus apps sólo se actualicen cuando tengas wifi.

Webs móviles

Si sueles navegar por internet seguramente tu navegador acabe abriendo la versión móvil de la web que estás visitando. Sin embargo, no todas las webs tienen versión móvil, con lo que cargará los mismos recursos que si estuvieses navegando desde un ordenador.

Si te preocupan tus datos, evita navegar por webs que no tengan versión reducida para móviles.