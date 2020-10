El cargador Magsafe de los iPhone 12 puede dejar inservibles tus tarjetas bancarias

Hace ya tres semanas que Apple presentaba de manera virtual sus iPhone 12. Unos teléfonos que llegan con importantes novedades, sobre todo en su rendimiento y cámara de fotos. Además este año que ya no incluyen el cargador en la caja del teléfono se han sacado de la manga un nuevo cargador inalámbrico, se llama MagSafe y utiliza un anillo magnético para acoplar el teléfono a la parte posterior del teléfono. Pero parece que este cargador tiene sus riesgos a la hora de utilizar de manera combinada con una funda porta tarjetas, porque podría borrar completamente su contenido.

Algo lógico

Como sabéis los campos electromagnéticos nunca han sido buenos compañeros de los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos en general. No es raro que llevar las tarjetas bancarias en una funda junto al teléfono haya tenido como resultado el borrado completo de estas accidentalmente. Por esa razón se entiende la advertencia que hace Apple sobre su nuevo cargador MagSafe. Los de Cupertino han advertido a los usuarios del iPhone 12 que no interpongan nunca un tarjetero entre el teléfono y el cargador MagSafe, si no quieren que la tarjeta se borre por completo.

Magsafe | Apple

Los de Cupertino lo advierten de la siguiente manera en las instrucciones de uso del cargador "Antes de colocar su iPhone en su cargador MagSafe, asegúrese de que no haya objetos, como tarjetas de crédito, tarjetas de acceso de hotel o tarjetas de tránsito. Si su dispositivo tiene una carcasa de metal o si es muy gruesa, retírela. También elimine la billetera de cuero del iPhone con MagSafe", dijo Apple en su documento de soporte. "Si tiene un estuche MagSafe, puede dejarlo en su lugar".

Magsafe | Apple

Apple sobre todo se refiere a un tipo de funda para los iPhone con billetera que es bastante popular. Una funda que precisamente nos permite llevar en la parte posterior una o varias tarjetas de crédito. Lógicamente el movimiento reflejo que harán los usuarios de los iPhone 12 será el de colocar el iPhone con la funda incluida sobre el cargador MagSafe y viceversa. De forma inconsciente estaremos colocando la tarjeta de crédito entre el teléfono y el cargador, con una carga magnética que puede alterar los campos de la tarjeta llegando a borrarla. Lógicamente no estamos hablando de un fallo de estos cargadores, sino de una recomendación lógica por parte de Apple a la hora de utilizar este nuevo accesorio.

Sin duda este es uno de los accesorios más populares de Apple en la actualidad, y se está hablando mucho de él. De hecho hace solo unos días os contábamos que en las pruebas que se habían hecho sobre el rendimiento de este dispositivo se había detectado que no era tan potente a la hora de cargar los iPhone de anteriores generaciones, empezando por los iPhone 11. Los nuevos iPhone 12 llevan en su parte trasera, debajo de su carcasa, un anillo magnético para que se acople perfectamente y al instante este cargador. Parece ser que cuando el iPhone no cuenta con este anillo se hace más difícil la alineación, lo que afecta más a la potencia de carga, y por tanto se cargan mucho más lentamente que los iPhone 12.