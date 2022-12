La carga rápida puede estropear antes tu móvil: cuándo deberías desactivarla

La carga rápida de los móviles ha cambiado nuestro modo de uso. Hace apenas unos años vivíamos pegados a un enchufe para cargar nuestro móvil con tiempos de espera que superaban en algunos casos las dos horas. Poco a poco se han desarrollado nuevas técnicas que reducen este tiempo.

Los móviles más modernos incluyen una función muy útil. Se trata de la carga rápida con la que puedes tener el móvil cargando en poco tiempo, por lo que en menos de una hora puedes recuperar la batería de tu teléfono completamente. Aunque tenga características positivas, no todo son ventajas, ya que también tiene aspectos negativos.

Cargador Móvil | iStock

Para usar la carga rápida, el cargador debe tener mayor voltaje y amperaje, por lo que puede provocar que la batería del móvil se desgaste más pronto por la intensidad de la carga. Como consecuencia, la vida útil del móvil se reduce cuando siempre lo cargas de esta manera.

No te preocupes por la salud de la batería de tu dispositivo, porque curiosamente, algunos teléfonos permiten la opción de desactivar la carga rápida y activarla cuando realmente lo necesites. De hecho, si cargamos el móvil por la noche no hace falta que esté optimizada. A continuación, te explicamos cómo desactivar esta opción.

Cómo desactivar la carga rápida en tu smartphone

Para desactivar esta función debes entrar en los ajustes de tu dispositivo móvil y pulsar en ‘Batería’. Posteriormente, busca la ‘Configuración Avanzada’ para poder ver si tu móvil permite desactivar la carga rápida. Si no te permite realizar esta función, no te preocupes, ya que existen otras formas de cuidar la batería. No debes dejar que se descargue por debajo del 20% ni que llegue al 100%. Gracias a este truco, aprovecharás más los ciclos de carga y de esta forma, aumentará la vida útil del smartphone.

