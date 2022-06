Apple lanza un nuevo cargador USB tipo C en España

La firma californiana ha sido noticia estos últimos días en Europa por la decisión de la Unión Europea de elegir de forma definitiva y oficial que el conector USB tipo C será el cargador único en todo el territorio europeo. Esto ahora es una norma que entrará en vigor de forma definitiva en 2024, pero a la que los fabricantes ya se van a ir adaptando. Estos deberán lanzar todos sus dispositivos con este conector a partir de ese año, y esto quiere decir que Apple probablemente lance los iPhone 15 ya con este conector, y no con el Lightning tradicional. Ahora la firma de la manzana nos sorprende con un nuevo cargador USB tipo C, que acaba de lanzar en España.

Nuevo cargador doble

Este cargador ya se dejó ver hace unos días en la Keynote de Apple en el WWDC 2022, su conferencia de desarrolladores que estrenó un nuevo modelo de sus MacBook Pro, ahora alimentado por el procesador M2 de Apple, y que llega a las tiendas junto a un nuevo cargador, que desde luego va a venir muy bien a todos aquellos que se hagan con los portátiles de la marca. Este nuevo dispositivo es el “Adaptador de corriente con dos puertos USB‑C de 35 W” y se trata de un cargador que se ha diseñado para ser utilizado en multitud de dispositivos de los de Cupertino.

Adaptador de corriente con dos puertos USB‑C de 35 W | Apple

De hecho, Apple recomienda utilizarlo principalmente con el MacBook Air, aunque también es compatible con los iPhone, el iPad, el Apple Watch y los AirPods. Pero vamos, que en realidad es compatible con cualquier dispositivo que tenga un conector USB tipo C para cargar, no solo tiene que ser de Apple, sino de cualquier otro fabricante. Solo viene el cargador, por tanto, no hay cables, que tendremos que aportar nosotros con su correspondiente conector Tipo C, si no queremos pagar los 25 euros que cuesta un cable USB tipo C con 1 metro de longitud.

Este cargador en realidad no ofrece los 35W por cada uno de los puertos, sino que esta potencia se divide a la mitad por cada uno de esos puertos. Vamos, que, si cargas un portátil, lo hará a una potencia de 17.5W, siempre según los datos facilitados por Apple en la documentación de soporte. Salvo en el caso de que conectemos el MacBook o el iPhone junto a unos AirPods o Apple Watch, caso en el que se cargarán con 27.5W y 7.5W respectivamente. Lo mejor de este tipo de cargadores es que nos ofrecen siempre la potencia necesaria para cada dispositivo, sobre todo si es de Apple.

Este cargador puede reconocer cada dispositivo de la marca conectado, y solo le proporciona la potencia de carga que es capaz de soportar o que es recomendable en todo momento, ya que es necesario a veces modular la potencia en base a las capacidades del dispositivo a cargar y también a su temperatura. El nuevo adaptador de corriente USB tipo C de Apple tiene un precio en la tienda española de Apple de 65 euros, un precio bastante elevado desde luego, sobre todo si le añadimos el cable USB tipo C.