Carga rápida en móviles, ¿cuál es el siguiente paso?

Sin duda la carga rápida ha crecido más veloz que nunca en los últimos años. Hace dos años lo normal era tener un tope de gama con una potencia de carga de 65W, y ahora esa potencia es más del triple, con móviles que actualmente ofrecen potencias de hasta 210W, como es el caso de algunos modelos de Xiaomi. Pero parece que este techo tiene los días contados, si tenemos en cuenta que ya han aparecido imágenes que nos avanzan cuál podría ser la siguiente marca en la potencia de los cargadores para nuestros móviles, y desde luego nos van a ofrecer unos tiempos de carga inéditos.

Llegan los 240W

Como decimos, actualmente algunos móviles de Xiaomi nos ofrecen una potencia de carga de 210W, que es capaz de brindarnos una carga completa de la batería en apenas 9 minutos. Ahora vemos una nueva imagen que nos muestra un cargador SuperVOOC que tiene una potencia de nada menos que 240W. Esta tecnología es nativa de Oppo, por lo que podría estar disponible tanto para sus móviles como para los de Realme, que usan SuperDART o incluso para los OnePlus, ya que estas marcas comparten el mismo grupo.

Por tanto, es de esperar que en próximas fechas tengamos un móvil de alguna de estas marcas con una potencia de carga de 240W. Esto quiere decir que se podrían cargar completamente en apenas 7 u 8 minutos, lo que ya acerca y mucho a los móviles a un estatus de carga instantánea, que no creemos que vayamos a ver nunca, pero que desde luego se quedará muy cerca. Porque es de esperar que con esta tecnología el teléfono se pueda cargar al 50% en apenas 4 minutos, lo que es una locura desde luego. Recordemos que tanto Realme como OnePlus cuentan con móviles de gama media con cargas de 150W.

Y no sería extraño que este año nos lancen también algún modelo adicional, una nueva generación de estos modelos con una carga rápida como esta. Incluso podríamos verla, por qué no, en los topes de gama de Oppo, los Find X6, que deberían presentarse en el mes de febrero. Lo que es evidente es que Oppo y su entorno cuentan con esta tecnología disponible, y que la estrenarán cuanto antes en alguno de sus móviles. Por tanto, ya tenemos a la vista un nuevo peldaño de esta carrera por contar con el móvil que se carga más rápido en el mercado. Como ya os hemos contado otras veces, el siguiente paso será aumentar dramáticamente la potencia de carga inalámbrica, no solo la tradicional, sino también la conocida como carga aérea. Esta podrá cargar nuestros móviles incluso mientras los sostenemos en la mano o los tenemos guardados en un bolsillo. Pero eso ya es harina de otro costal.