Así es el sorprendente diseño del Realme GT 2 Pro, la futura bestia de la marca

La firma china Realme es muy joven, apenas tiene tres años de vida, pero ya cuenta las ventas de sus móviles por millones, tanto que ya ha pulverizado varios récords de ventas en estos años, siendo la que antes ha vendido 50 y 100 millones de unidades. En esta ocasión hemos conocido el diseño del que será su primer y verdadero tope de gama, un móvil que debería mirar de tú a tú a teléfonos como el Xiaomi 12 o el Samsung Galaxy S22. Se trata del Realme GT 2 Pro, que no solo será una bestia por dentro, sino también un teléfono sorprendente por fuera.

Un diseño que nos resulta familiar

Este terminal podría parecer uno más de la amplia gama de teléfonos que tiene la marca, y que en algunos casos es difícil de identificar correctamente o encontrar algún modelo que destaque especialmente. En esta ocasión hemos conocido unas imágenes que imaginan el diseño de este nuevo teléfono de Realme, y la verdad que a la par de sorprendente, nos recuerda por ejemplo al diseño de otro teléfono, el Google Pixel 6, que también presume de una cámara dispuesta de forma horizontal, con un diseño bastante peculiar.

En este caso va más allá, porque no solo la disposición de la cámara dentro de un módulo horizontal y ovalado nos llama la atención, sino porque este tiene una gran “barriga” que es más prominente que en el caso de otros teléfonos. Desde luego es algo que llama la atención y le queda bien, pero que no sabemos hasta qué punto puede ser práctico. Pero desde luego es una seña de identidad de mucho peso, que nos permite afirmar que al menos en este aspecto la marca está marcando cierta tendencia y está innovando respecto de sus predecesores.

Porque desde luego no conocemos un teléfono de la marca con un diseño tan sorprendente como el de este modelo que acabamos de conocer ahora, eso es evidente. Ahora bien, no sabemos si la gran barriga se deberá a un capricho de diseño de los creadores de este teléfono, o a la necesidad de albergar algún componente específico para esta cámara, poco habitual en otros terminales. Porque ejemplo se nos ocurre un sensor telefoto de gran alcance. En la cámara vemos inscrito “Dual GR-Lens" algo que no creemos que tenga que ver con las cámaras GR del popular fabricante de productos fotográficos Ricoh.

Además de esto, también hemos conocido que este teléfono contaría con una carga ultra rápida, de 125W, que permitiría cargar al completo la batería en solo 20 minutos. Además llegaría con una gran pantalla de 6.8 pulgadas con resolución WQHD+ y 120Hz. Las cámaras serían dos de 50 megapíxeles detrás junto a otro sensor de 8 megapíxeles, por lo que puede que el gran angular o telefoto sean de mucho nivel. También estrenaría el nuevo procesador Snapdragon 898. Por último hay que tener en cuenta que la filtración proviene de Onleaks, lo que le da especial fiabilidad a esta información que nos aportan las imágenes.