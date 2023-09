Así puedes reducir la exposición a la radiación de tu móvil

Sin duda es el tema del momento, la prohibición de la venta del iPhone 12 en España, y las voces que piden que también se detengan esas ventas en España. Y todo porque según las autoridades francesas, este móvil supera holgadamente los límites de radiación permitidos para estos dispositivos en suelo europeo. Algo que lógicamente ha desatado el interés por cómo nos afecta esta en el uso diario del smartphone. Hoy os contamos algunos hábitos que pueden ayudar a reducir nuestra exposición a esta radiación.

Es cuestión de distancia

Si bien se considera que los niveles de radiación de los móviles no son dañinos para el cuerpo humano, eso no quiere decir que no debamos estar pendientes de que nuestro teléfono mantenga unos niveles saludables, al menos tal y como son marcados por las agencias especializadas en estas ondas. Lógicamente la radiación de los smartphones no la podemos reducir, porque es la que es, pero sí que podemos hacer algo por reducir la exposición a esta.

iPhone 12 | Foto de Martin Sanchez en Pexels

Y el principio para esto es muy sencillo, se trata de aumentar la distancia frente al teléfono. Lógicamente cuando más radiación recibimos de este es cuando hablamos por teléfono, ya que tenemos el terminal pegado a la cabeza.

Utiliza accesorios para hablar

La clave por tanto es la de alejarnos lo más posible del teléfono cuando estamos inmersos en una llamada. Y la mejor solución en estos casos es la de utilizar el manos libres, ya que gracias a él podemos mantenernos a una distancia prudencial, y por tanto reducir al mínimo la exposición a la radiación que puede emitir el teléfono. Otra solución sería utilizar unos auriculares para mantener la llamada, pero aquí el efecto no es el mismo ya que al fin y al cabo seguimos expuestos a dispositivos electrónicos. Pero siempre será más recomendable al mantener mantenerse más lejos del teléfono y de su radiación.

Otro aspecto importante y a tener en cuenta es evitar las fundas con piezas metálicas, que pueden llegar a alterar estos niveles de radiación cuando tenemos el teléfono pegado a la cabeza mientras hablamos en una llamada. Este tipo de recomendaciones las hacen incluso los propios fabricantes, como Apple, que en su página de soporte frente a los niveles de SAR alude directamente a este tipo de medidas para reducir la exposición a la radiación, ya que como decimos, es imposible reducirla como tal.

En cualquier caso, hay que decir que nuestros móviles son seguros, que si se venden en el mercado cumplen con todas las regulaciones en este sentido y garantizan unos niveles que en ningún caso van a ser perjudiciales para nuestra salud. Como en tantas cosas en la vida, el sentido común es la clave para hacer un uso saludable del teléfono. Y en este caso, como veis, la distancia es lo más importante, si quieres reducir esa exposición, utiliza los métodos a tu alcance para ello, como auriculares o wearables con altavoces para poder mantenerse a esa distancia.