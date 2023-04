Así puedes convertir tu iPhone en un Samsung Galaxy S23

El más reciente de los lanzamientos de Samsung ha sido el S23, un móvil de alta gama con el que compite con Apple por el sector de los móviles de alta gama. Con el fin de ganar adeptos entre los usuarios de IPhone, Samsung ha lanzado una App con la que puedes convertir tu iPhone en un Galaxy S23 y probar la experiencia sin cambiar de móvil previamente.

Convierte tu iPhone en un Samsung S23

La batalla por el sector de los móviles de alta gama está abierta desde hace tiempo, en ella compiten tanto Apple como Samsung, y estos último están dispuestos a atraer a los usuarios usando una técnica de lo más revolucionaria, convertir los iPhone de Apple en su modelo más nuevo con la ayuda de un código QR. Lo que pretenden es que el usuario pruebe por sí mismo las ventajas de este nuevo modelo sin necesidad de cambiar de móvil. Aunque iOS no permite launchers, tenemos la opción de hacerlo a través de Webapps, de modo que se puede ejecutar One UI en un iPhone y probar el sistema de Samsung, aunque sea de forma limitada.

Convirtiendo un iPhone en un S23 | TecnoXplora

Tenemos dos formas de probar el sistema de Samsung en estos dispositivos. Una es con la ayuda de la cámara de nuestro iPhone. Apunta la lenta hacia el QR que entraremos en la página web de Samsung o bien accediendo directamente desde el navegador de nuestro iPhone. Tan solo debemos visitar la dirección del enlace. Una vez accedemos a la web, tendremos que seguir las indicaciones. Para hacer uso de One UI debemos añadir en la pantalla de inicio de nuestro iPhone la página en cuestión. Esto lo haremos tocando en la parte inferior de la pantalla del navegador el botón de compartir.

Ahora solo nos queda abrir la página como si se tratara de una aplicación más. Pulsa sobre el acceso directo que hemos creado para abrirlo. Al hacerlo nuestro iPhone se convertirá automáticamente en un S23. El fondo de pantalla ha cambiado mostrando ahora el fondo oficial del nuevo S23. Además de tenemos acceso a los menús de aplicaciones y sus iconos y como se muestran en el teléfono de Samsung. Además de esto tenemos acceso a una completa guía de uso para que el usuario se pueda familiarizar con el sistema.

Esta simulación permite ver cómo son algunas aplicaciones en un Galaxy tales como la galería de fotos o la cámara, al tocar en algunos de los botones encontramos información a modo de guía en las que nos cuentan cómo es el funcionamiento de estas en One Ui. Esto es así, porque la simulación no sustituye a las apps nativas, ya que no se trata de un launcher como tal. Para salir del One UI, lo haremos del mismo modo que lo hacemos cuando queremos salir de cualquier en el iPhone. Una vez has probado la experiencia tienes la opción de eliminar el acceso directo manteniendo pulsado sobre el icono que hemos creado en la pantalla principal y pulsando en el menú emergente “Eliminar marcador”