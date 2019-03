Así es el nuevo Android Oreo de Google: de 60 nuevos emojis a mejor rendimiento de batería

Google suele nombrar con nombres de dulces a su nueva generación de sistema operativo móvil. Esta vez, se decanta por una marca de galletas. Así Android 8.0 Oreo se presentó de manera oficial en Nueva York, coincidiendo con el eclipse solar. Estás son sus novedades.

Android Oreo | Google

1.- Función picture-in-picture.- Picture in Picture (PiP) nativo, lo que significa que cualquier vídeo que reproduzcamos podrá verse en este modo como un cuadro flotante y, de fondo, podremos utilizar nuestro móvil con total normalidad. Ejemplos concretos: podremos tuitear mientras vemos un vídeo de YouTube, o usar WhatsApp mientras estamos viendo una serie. Esta novedad ya fue introducida en Android TV, y ahora la tendremos disponible en nuestro smartphone.

2.- Canal de notificaciones.- La sobresaturación de notificaciones también se optimiza y podrás decidir qué leer primero de toda la cascada de avisos. Las notificaciones también se podrán desplegar desde el icono de la aplicación.

3.- Google Play Protect.- Google avanza en la seguridad de los teléfonos. Ante los problemas de malware que se enfrentan los móviles Android, el nuevo sistema operativo incorpora Google Play Protect para blindarse contra estos virus y demás problemas de privacidad a la hora de instalar aplicaciones.

4.- Batería.- El uso de múltiples apps –WhatsApp, Spotify, etc.- genera un mayor consumo de batería. Ahora, con el nuevo SO de Android, Google nos promete que minimizará las apps que menos usamos y se quedan en segundo plano para así ayudarnos a no quedarnos sin batería tan rápido.

5.- Autocompletado.- La herramienta Autofill permite recordar usuarios cuando accedes a tus apps más usadas, claves, contraseñas, etc. Esta opción de autocompletar también estará en todo el ecosistema móvil: navegador, etc.

6.- Llega Android Instant Apps.- El nuevo Android hace debutar a una funcionalidad. Android Instant Apps hará que puedas abrir aplicaciones sin instalación previa.

Así serán los emojis del nuevo sistema operativo Android 8.0 | Google

7.- Nuevos emojis.- Los característicos emojis de Android suman 60 nuevos emoticonos y un nuevo rediseño de los ya existentes para que los emojis de Google no sean tan feos como antaño.

Google libera el nuevo sistema operativo para que los principales fabricantes de móviles puedan incorporarlo en sus nuevos y actuales terminales. Según la compañía, los smartphones de Google, Pixel 5X, 6P, Pixel C y Nexus Player lo incorporarán en fase de pruebas.

Otros fabricantes, de Samsung a Huawey, HTC o Sony deberían tenerlo listo en sus nuevos terminales a finales de este año o en próxima versiones para los ya existentes en el mercado, según indica Google en un comunicado.

TE LO EXPLICAMOS EN EL SIGUIENTE VÍDEO