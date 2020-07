Desde Android 4.1 los smartphones cuentan con un historial de notificaciones que las recopilan y guardan. Sin embargo, esta función puede estar oculta o bloqueada. En el vídeo te enseñamos cómo puedes acceder al historial de notificaciones para volver a leerlas si has descartado, sin querer, alguna importante.

Cuando recibimos un mensaje, un recordatorio o un simple aviso de alguna aplicación, nuestro teléfono suele mostrárnoslo. Gracias a ello, podemos decidir cuándo ver o leer dicha notificación, sin olvidarnos con el paso de las horas de que está ahí.

Además, muchas veces con tan solo encender la pantalla podemos ver quién nos ha escrito, el qué, y qué mensaje nos están mandando el resto de las aplicaciones. Con tan solo desbloquear el móvil y seleccionar alguna de esas notificaciones, nuestro teléfono nos remite directamente a su origen.

Sin embargo, es posible que sin querer hayas borrado una o varias notificaciones, o que simplemente las tengas bloqueadas. Si esto te ocurre, probablemente no te haya dado tiempo a acceder a ella y ver de qué trataba. Lo que supone un fastidio si era importante: como puede ser un recordatorio, una noticia o un mensaje.

Para que esto no te vuelva a suceder, en el vídeo te mostramos la forma más fácil de recuperar las notificaciones pasadas que puede que no te haya dado tiempo a ver. Una vez llevado a cabo el truco, no volverás a asustarte cuando un recordatorio o un mensaje nuevo desaparece de tu pantalla y no recuerdas de qué se trataba.

Por otro lado, si estás harto de que te salten notificaciones de WhatsApp de forma incontrolada, y por mucho que bajes el volumen del móvil no se te para de encender la pantalla, en este enlace te mostramos cómo poner fin a esta situación sin tener que abrir la aplicación.

