La firma surcoreana ha sido la primera en lanzar un móvil con pantalla plegable, lo hizo el pasado mes de febrero, presentando el Samsung Galaxy Fold en el mismo evento en el que mostraba por primera vez sus Samsung Galaxy S10. Ahora casi un año después han sido pocos los fabricantes que se han atrevido a arriesgar como lo ha hecho Samsung, solo hemos visto ejemplos de Huawei y de Motorola. Este último ha sido uno de los que mejor acogida ha tenido, por lo sencillo y clásico de su propuesta. Ya adelantó Samsung que seguiría experimentando con las pantallas flexibles y parece que tiene un nuevo modelo preparado para su lanzamiento, tal y como nos han mostrado hoy varias imágenes reales del terminal.

¿Es el Samsung Galaxy Fold u otra nueva gama?

Habíamos escuchado informaciones acerca de que además del Samsung Galaxy Fold, la firma surcoreana iba a trabajar en otros modelos alternativos. Aunque el Samsung Galaxy Fold es todo un portento tecnológico, su formato no ha terminado de convencer a muchos usuarios. Quizás por lo grueso del terminal plegado, o por lo práctico de su formato. El[[LINK:INTERNO|||News|||5dcec7807ed1a89cdfdaa54d||| mecanismo de “concha” del Motorola Razr]] ha calado mucho mejor, no solo por su aspecto práctico, sino también por su precio. Y hoy hemos visto varias imágenes que nos muestran este teléfono con todo detalle.

Aparece con su pantalla encendida, y es evidente que por sus iconos y aspecto estamos hablando de un teléfono con el sello de Samsung. Como podéis observar además en su frontal vemos un aspecto bastante similar a los últimos terminales de la marca. Con una cámara de fotos frontal integrada en un agujero de pantalla en la parte superior de esta y centrada. Por lo demás vemos una gran pantalla sin borde alguno, que se dobla por la mitad, como hemos visto en el Motorola Razr. También se puede ver la parte externa del terminal, al menos la frontal cuando está plegado.

En esta podemos apreciar una cámara de fotos dual, que entendemos que al extender la pantalla se convierte en la cámara de fotos trasera. Así como una pantalla con información como la que podríamos encontrar en un modo Always On. No sabemos si ocupará más espacio del que vemos en la imagen, para mostrarnos más notificaciones e información adicional. En otra de las fotos se ve el teléfono casi plegado, y es completamente reconocible la curva de los bordes y le rejilla del altavoz en la parte inferior, con el aspecto de los móviles de Samsung. Además podemos apreciar el conector USB tipo C.

Por lo que vemos en estas imágenes no nos extrañaría nada que se tratara del nuevo Galaxy plegable que se había rumoreado para lanzarse el próximo mes de febrero, junto a los Samsung Galaxy S11. Además se apuntaba a un precio muy inferior, similar por ejemplo al de un Galaxy S10 estándar. Veremos si se trata de una variante de los Galaxy S11 o si de lo contrario supone una ampliación de la gama Fold. Quién sabe si podría ser un Samsung Galaxy S11 Fold.