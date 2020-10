Apple One, la 'suscripción de suscripciones' para iPhone, iPad y Mac comienza a llegar, ¿dónde?

Fue en la pasada keynote de septiembre, en la presentación de los nuevos Apple Watch y iPad Air, cuando los de Cupertino se sacaron de la manga una especie de madre de todas las suscripciones, que llevaría un nombre parecido al que tiene Google para sus servicios en la nube: Apple One. Con ella, podríamos disfrutar en un solo lugar y con una única cuota, de los diferentes contenidos de la compañía que ya comercializa por separado.

Juegos, música, almacenamiento en la nube, noticias y contenidos audiovisuales (poquitos) con un único pago que tiene la ventaja de ser un pelín más barato que si los contratamos por separado. Pues bien, ese anuncio que hicieron "para el próximo otoño" parece que está llegando y desde hoy estará disponible para comprar a través de la tienda oficial de los norteamericanos en sus dispositivos iPhone, iPad, etc.

En EE.UU. se pone en marcha incompleto

La noticia ha saltado porque medios como Bloomberg no han dudado en poner fecha a ese estreno de Apple One: será hoy, 30 de octubre, al menos, en los EE.UU., prácticamente un año después de la puesta de largo de la plataforma de series y películas de los de Cupertino. Los precios con los que llegará será de 14,95 dólares para el plan individual y de 19,95 para el familiar que incluye a un máximo de seis cuentas.

De momento, los servicios que ofrecerá Apple son los mismos que en Europa a diferencia del famoso Fitness+ que se anunció junto a los nuevos Apple Watch Series 6 y SE, que permite a un usuario tener una especie de preparador personal para llevar a cabo rutinas y planes de ejercicio sin salir de casa. Todo a través de la pantalla de nuestro dispositivo por cortesía de algunos profesionales de reconocido prestigio que se pondrán delante de las cámaras.

¿Y en España?

Es muy posible que del mismo modo que en EE.UU. este Apple One se ponga en marcha, lo haga en todos los demás países en los que ha sido anunciado y, más importante todavía, adaptado. Tened en cuenta que en nuestro país, tanto Fitness+ como News+ no están disponibles por lo que no se sumarán otras alternativas a la oferta específica de nuestro mercado. En nuestro caso, el pack afectará a los videojuegos, el almacenamiento en la nube (que no es relevante por su cantidaD), las series y películas y la música.

Apple One, la suscripción de suscripciones para iPhone, iPad y Mac. | Apple

Los precios que tendrán en nuestro país también están fijados, prácticamente, desde la keynote del pasado septiembre: será de 14,95 euros para la suscripción personal con todos los servicios antes mencionados, además de 50GB de almacenamiento en la nube, y de 19,95 para el Familiar, que podremos utilizar en hasta seis cuentas a la vez (incluyendo la del administrador) y con un aumento en los gigas en iCloud que llegan a 200.

De momento el anuncio de la llegada de Apple One no es oficial y podría ocurrir como en el caso de la extensión de los meses de regalo a compradores de iPhone, iPad, Mac y Apple TV a finales de 2019, que tuvieron como compensación 365 días de servicio free en contenidos audiovisuales por lo que no podemos descartar que, antes de que termine el día, dispongamos de esta suscripción de suscripciones también disponible en España. Atentos.