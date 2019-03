Android y Microsoft trabajan en teclados para móvil que permitan escribir con una mano

Hace no mucho años, los teléfonos no tenían pantallas táctiles (ni de color, a veces) y se manejaban cómodamente con una mano. Pasados los años, crecieron en tamaño y empezaron a incluir teclados en la pantalla que, aunque al principio no gustaban a nadie, todavía podían usarse con una mano de forma más o menos cómoda. En 2016, coger un teléfono con una mano es posible, pero escribir en ellos exige usar los dos pulgares para evitar que ese cacharro de entre 300 y 1.000 euros acabe en el suelo destrozado. Y eso no gusta a nadie.

La comodidad de usar un teléfono con una mano supera a la velocidad de escritura con ambas y es algo que se echa de menos en determinados momentos. Prueba, por ejemplo, a ir en un metro abarrotado y a escribir un mensaje importante, que lo mismo acabas empujando a alguien cuando frene el tren o de morros en el suelo (no sería la primera vez que veo ambas cosas)

Las grandes compañías se empiezan a dar cuenta de esto y están intentando buscar alternativas a la escritura a dos manos, algunas de las cuales son bastante brillantes.

Microsoft es la primera que dios un pequeño salto a favor de esta manera de escribir con su teclado Word Flow, que por desgracia de momento sólo es un experimento sin futuro claro, sólo disponible para iPhone y adaptado al inglés.

Pese a estas tres grandes pegas, hay que reconocer que la idea es sensacional: colocar un teclado QWERTY completo en un cuarto de circunferencia que sigue perfectamente el recorrido que puede hacer un pulgar en el teléfono, adaptándose de forma automática.

Puede que resulte raro, ya que estamos muy acostumbrados a usar las dos manos para estos menesteres, pero cuando se piensa en frío y se ponen los hechos delante, es el mejor tipo de teclado que se puede tener, mejor incluso que los teclados físicos antiguos o los de BlackBerry, que también obligaban a usar dos manos.

Google tampoco anda lejos de la idea de Microsoft, y pese a no estar nada refinado en comparación, la última versión del teclado Stock de Android, que se puede descargar de la PlayStore y que viene incluido en todos los teléfonos Nexus por defecto, ha incluido un modo para una mano.

Es un teclado pequeño que se pega más al lado de la pantalla que escojas. No funciona tan bien como el de Microsoft o como el teclado completo de dos manos, pero ahí está como opción a mejorar en futuras versiones del teclado.

¿Y qué ocurre fuera de las grandes empresas? Desde hace tiempo, hay muchas apps para Android (iOS sólo ha tenido recientemente acceso a teclados de terceros) que intentan dar una buena experiencia de escritura con una sola mano.

Swype y Swyftkey llevan tiempo implementando estos teclados con ayuda de sus usuarios, si bien algunos podrán defender que la escritura gestual, cada vez más perfeccionada, permite escribir a una mano de forma idónea. Hay, además, otras apps menores, como Minuum, buscando dominar en este apartado.

Sin embargo, da la sensación de que hasta que las grandes más grandes apuesten por esto -quizá Samsung lanzando un una opción de teclado para una mano en sus teléfonos- la cosa no va a terminar de progresar lo suficiente.