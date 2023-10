Actualiza ya tu iPhone 15 Pro y evita los sobrecalentamientos

Sin duda ha sido una de las noticias más importantes de las últimas semanas, desde que se pusieron a la venta los nuevos teléfonos de Apple. Y es que hemos visto cómo durante esos primeros días de vida de estos teléfonos en manos de sus propietarios, los problemas no han dejado de sucederse. Especialmente en lo que tiene que ver con la temperatura de los dispositivos, que ha sido anormalmente alta. Algo que ha reconocido la propia empresa californiana. En el momento de reconocerlo también adelantó que trabajaban en una solución, que no ha tardado en llegar, porque ya la tenemos aquí.

Actualiza ya a la nueva versión de iOS

Apple ha lanzado una nueva actualización para resolver estos problemas tan graves que ha sufrido el teléfono desde su lanzamiento. Concretamente se trata de la versión de iOS 17.0.3. Esta nueva actualización, como dice el propio sumario, resuelve estos problemas que ha venido sufriendo el teléfono. Y dicen literalmente que Soluciona un problema que podría provocar el sobrecalentamiento del iPhone.

actualización de iOS | Tecnoxplora

Por tanto, es esencial que actualicemos el teléfono para acabar de una vez con esos problemas que se han venido dando, y que han llevado la temperatura del teléfono más allá de los 42 grados. Esto evidentemente no es una temperatura que podamos mantener mucho tiempo en las manos, ya que puede llegar a quemar. Las razones de este sobrecalentamiento se han venido especulando en las últimas semanas.

¿Qué ha provocado estos problemas?

Y es que según hemos conocido por parte de la propia Apple, el problema del sobrecalentamiento podría venir de dos factores diferentes. Por un lado, la gestión de los procesos en segundo plano por parte de iOS, que puede dar como resultado un gran estrés de procesamiento y por tanto una alta temperatura en los primeros días de actualizaciones masivas y acondicionamiento del terminal a sus primeros días de uso. También tendrían que ver las apps de terceros y sus actualizaciones.

Y es que estas al no estar bien optimizadas también estaban generando este sobrecalentamiento al realizar las actualizaciones que suelen llegar en estos primeros días de andadura del terminal. Pero lo que es evidente es que más allá de la implicación de terceros desarrolladores, si la actualización tiene el resultado deseado, es que el problema viene más por parte del sistema operativo que de parte de las apps de terceros.

Algo que seguramente tenga que ver con la gestión de los recursos por parte del sistema operativo, que no parece haber sido la mejor desde el momento de su lanzamiento, habiendo llevado al límite los recursos del sistema. Y es que no hay nada que ralentice y caliente más un dispositivo que los procesos en segundo plano, que en muchas ocasiones pueden llegar a llevar una carga excesiva sobre todo el hardware del teléfono, y por tanto provocar un aumento de la temperatura. La actualización debería estar ya disponible en los iPhone, y por tanto debemos resolver ya los problemas de un plumazo. Esperemos que no sea flor de un día y aparezcan otros fallos con ella, como la supuesta pérdida de rendimiento de la que se ha hablado ya.