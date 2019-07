Ya han llegado las vacaciones para muchos, y no es un secreto que queremos estar a todas horas conectados a la red. Antaño, cuando se iba a la playa era exclusivamente para disfrutar de la playa y desconectar de todo, como mucho con la compañía de un buen libro o un amigo. Hoy en día, aunque lo hagamos por los mismos motivos y también aceptemos esos acompañantes, hay uno que no falla, el que se ha vuelto indispensable en nuestras vidas y nos acompaña a todas horas en nuestro día a día: el móvil. En este vídeo te contamos en qué playas no tendrás que preocuparte por tus datos, puesto que ¡hay wifi gratis!

En verano solemos pasar gran parte de nuestro tiempo en la playa y, como es obvio, nuestro fiel acompañante va con nosotros. Siendo realistas es bastante más apetecible sacar y compartir fotos de la playa que de nuestra habitual rutina en el trabajo. Esto hace que el uso de nuestros datos aumente y, que a final de mes, venga el típico problema de que se nos está acabando la conexión a internet. Cuando los datos se acaban, las consecuencias son nefastas: no podemos mandar nuestros maravillosos selfies ni subir nuestras historias a las redes sociales, dando envidia de lo a gusto que estamos de vacaciones en la playa, tomando el sol o jugando a las palas.

Aunque la posibilidad de tener Wifi en la playa es absolutamente genial, debemos ser conscientes de que esto es un avance que declara aún más nuestra adicción o dependencia al móvil. Y debemos ser conscientes de prestarle a este aparato la atención justa y necesaria, que para eso estamos de vacaciones.

Cada vez son más los puntos gratuitos de acceso a Internet disponibles en las playas españolas. Si estás planeando tus vacaciones y aún no tienes claro a que playa irte este verano, en este vídeo te recomendamos que playas que puedes visitar sin gastar megas y con Wifi gratis.

