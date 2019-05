La inteligencia artificial llega a Microsoft Word de la mano de "Ideas"

Microsoft Word es sin duda el procesador de textos más popular desde hace décadas, y cuenta con numerosas versiones en la suite de ofimática Microsoft Office. Desde hace un tiempo Microsoft cuenta con una versión exclusivamente online de Word que nos permite utilizar esta herramienta sin necesidad de instalarla en el PC. Ahora Microsoft ha anunciado que esta versión recibirá importantes novedades, la más destacada la llegada de la inteligencia artificial para ofrecernos una serie de recursos extra a la hora de escribir nuestros documentos.

Redes neuronales para escribir mejores textos

Microsoft ha anunciado que a partir del próximo otoño los usuarios de Word Online van a poder recibir sugerencias inteligentes gracias a la nueva herramienta Ideas, que se vale de la inteligencia artificial para que los usuarios de esta aplicación de Microsoft sean más productivos. Esta herramienta Ideas también llegará a Powerpoint y Excel, por lo que se convertirá en una herramienta común en la suite de ofimática de Microsoft. Esta nueva herramienta de Ideas nos recuerda a aquel clip que hace años nos ayudaba en estas herramientas de Microsoft, con consejos prácticos y trucos sobre la manera en que podíamos sacarle más partido a estos programas.

El nuevo Microsoft Word con IA | Microsoft Word

La nueva función Ideas permite a los usuarios de Word disfrutar de comentarios y sugerencias por parte de Microsoft Graph para hacer mejores documentos escritos con Word. De hecho esta inteligencia artificial nos ayudará a crear documentos más profesionales y navegar de una manera más productiva por aquellos documentos que han sido creados por otras personas. Uno de los principales problemas cuando utilizamos Microsoft Word es que no hacemos uso de las herramientas con las que cuenta este programa para hacer mejores encabezados o estructurar de manera más profesional los documentos. Por tanto, con Ideas, mientras estamos creando un documento de Word, recibiremos los consejos necesarios para que saquemos partido al mayor número posible de funciones con las que cuenta Word.

Y no lo hará siempre, sino solo cuando detecte que el documento que estamos generando no tiene la suficiente calidad o no ha aprovechado de manera satisfactoria las herramientas que Microsoft pone a nuestro alcance. De ahí la entrada de la inteligencia artificial, que será la encargada de entender si estamos sacando partido o no a todas las herramientas de la aplicación. El otro aspecto donde la inteligencia artificial va a tener un gran protagonismo es sin duda el corrector ortográfico, un área que sin duda es de las que tiene más potencial de mejora en este aspecto.

Ahora gracias al Machine Learning, el corrector no solo nos dirá que hemos escrito palabras incorrectamente, sino que además nos dirá en qué casos estamos escribiendo textos complicados, demasiado enrevesados, o que podrían ser más simples. Por tanto, puede sugerirnos una forma distinta de hacer las cosas, siempre en base a las redes neuronales, y pensando como tú y como yo. Unos cambios que llegaran a Microsoft Office en los próximos meses, y que meterán de lleno a esta tecnología en una de las suites de ofimática más populares de todos los tiempos.