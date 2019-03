Usa Android en tu ordenador gracias a Remix OS

Cada vez más gente quiere usar Android en el ordenador. A pesar de lo completo que ha sido siempre Windows, de lo personalizable que es Linux y de los cómodo que es OS X, la familiaridad del sistema de Google pesa por encima de todas estas cosas. El día en el que estaríamos más hechos a lo que nos ofrece el móvil que a lo que nos dan los ordenadores de toda la vida ha llegado, y Remix OS es un buen ejemplo de cómo sacarle un buen partido.

Remix OS se presentó en la pasada MWC 2016 y durante la siguientes semanas hemos podido ver un montón de demostraciones, y la verdad es que la idea funciona. En resumen, es Android, con sus apps y toda la pesca, pero con soporte para ratón, teclado, una interfaz adaptada a ventanas (como las de Windows), un gestor interno de archivos (como esas apps que nos bajamos en el móvil, pero mejor hecho) y una barra inferior donde tener accesos rápidos. Un ojo poco entrenado lo confundiría con Windows casi seguro.

Y esa parece la idea: tener un cacharro donde escribir mails y jugar a 'Clash of Clans' con un entorno tan sencillo que no haga falta aprender nada nuevo.

Nos guste o no, el usuario más básico sigue teniendo problemas con Windows. La gracia con Remix OS, además, es que se puede instalar en prácticamente cualquier lado sustituyendo ese sistema operativo que ya no va bien en tu viejo ordenador por algo que no necesita tanta miga y que va a funcionar fluido para ver vídeos en YouTube.

Eso es un gran ‘selling point’, como lo venden. Eso y que todo el proyecto dependa de una empresa constituida y con las cosas claras, en lugar de un grupo de pequeños desarrolladores sin un objetivo concreto, lo cual da mucho más peso al asunto.

Ahora mismo Remix OS tiene una beta para que cualquiera lo instale y pruebe. El proceso no es difícil, por fortuna, así que con meterlo en un USB y pegarlo al ordenador se puede tirar para delante.

Ésta no es, sin embargo, la primera forma de usar Android en un ordenador, y tampoco será la última. Sin ir más lejos, hemos hablado ya de cosas como Vysor, que se comunica con el ordenador usando tu teléfono y te permite usarlo desde él mismo, con acceso a tu teclado y a poder escribir WhatsApps en la oficina sin tener que recurrir al smartphone. Sin embargo, adaptar de verdad Android al entorno del ordenador es algo mucho más complicado e interesante.

Así las cosas, esto es justo lo que intenta hacer Google con Android N y su Pixel C, que en conjunto con la nueva gestión de ventanas y el teclado que incluye convierten a un tablet soso y caro en un pequeño portátil bastante potente que puede servirnos como sustitutivo incluso para trabajar.

La moda de los híbridos como Surface, el iPad Pro o el Pixel C parece estar trasladándose también a los sistemas operativos. Y como parece que no vamos a ver, por ejemplo, un OS X en el iPad porque a Apple no le interesa más que iOS, el hecho de que Android dé el paso, aunque sea a través de una empresa que no es Google, resulta la mar de interesante.

Si te animas a probar Remix OS en un ordenador que ya no uses lo mismo te llevas una sorpresa...