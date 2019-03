Uno de cada cuatro jóvenes reconoce usar el móvil para evitar a la gente

Ya no hay que sacar la típica conversación sobre el tiempo en el ascensor, ni mirar para otro lado cuando nos cruzamos con alguien a quien no queremos saludar: los ‘millennials’ saben cómo evitar estas incómodas situaciones. La solución, cómo no, está en su bolsillo: es tan fácil como sacarse el móvil y mirar cualquier cosa.

El 25% de los más de mil jóvenes estadounidenses encuestados por CNET reconocen utilizar su smartphone para evitar hablar con la gente de su alrededor. No obstante, este porcentaje es aún mayor según otra encuesta realizada por el Bank Of America: según su más reciente estudio, un 40% de los jóvenes recurren al móvil para evitar tener conversaciones familiares durante sus vacaciones.

Así, la solución perfecta para esas cenas de Nochebuena en las que los parientes preguntan insistentemente por la vida amorosa o esos días de veraneo rodeados de tíos y primos pasa por el teléfono móvil. Si a tu alrededor hay un joven con el teléfono en la mano no es que sea descuidadamente maleducado: probablemente, está evitándote.

Además, el estudio de CNET desvela que el 66% de los encuestados se fían de sus teléfonos móviles a la hora de buscar una dirección cualquiera. Algunos van más allá: el 53% aseguran que para encontrar un lugar confían más en su móvil que en sus seres queridos.