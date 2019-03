Las tecnológicas son neutrales, pero pasan por caja: así eligen a sus candidatos favoritos

El sistema electoral estadounidense es muy diferente al nuestro. La norma general que define casi todo allí es el liberalismo en casi todos los sentidos, y la política no iba a ser una excepción. Es por eso por lo que no son los partidos los que designan a los candidatos, sino los votantes quienes los eligen. Y los fondos de sus campañas dependen en gran medida no ya del músculo financiero del partido, sino de las donaciones que consiguen.

En esas donaciones hay mucha tela que cortar: grupúsculos más o menos oscuros, lobbys y ciudadanos voluntariosos... pero también empresas con claros intereses políticos. Allí no es raro ni está mal visto que una compañía o grupo decida apoyar económicamente al candidato que más les interese para conseguir determinada legislación o trato de favor: es parte de las normas del juego.

Así, constructoras, químicas o compañías de telecomunicaciones pasan por caja y donan dinero a su representante favorito. Y claro, el dinero no implica que necesariamente ganen las primarias o las elecciones, pero es cierto que ayuda a crear una buena campaña, a tener más recursos y mucha más visibilidad.

A grandes rasgos, las mayores donaciones vienen a cargo de los sindicatos. Después, dependiendo del sector y el magnate que controla la corporación, se decantan por uno u otro bando. Así, por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales Las Vegas Sands, Adelson Drug Clinic (ambas de Sheldon Adelson, el de Eurovegas) y Contran Corp fueron los mayores donantes del malogrado candidato republicano Mitt Romney, mientras que Newsweb Corp (una cadena de medios con raíces latinas), una organización ambientalista y la ciudad de Nueva York despuntaron entre las donaciones para Barack Obama.

¿Cómo donan las compañías tecnológicas?

Las empresas tecnológicas son las más prácticas del lugar, siempre bien avenidas con la política desde la distancia prudente. Si atendemos al estereotipo empresarial dominante, no sorprendería que apoyaran más a los republicanos (para algo son grandes empresas con millones en facturación que proteger), pero tampoco que lo hicieran a los demócratas (a fin de cuentas, les va lo de la innovación, el talento internacional y la igualdad).

Las compañías tecnológicas son mayoritariamente neutrales. Lo demuestran donando (lo raro allí sería no hacerlo), pero de forma más o menos equitativa. Y lo hacen donando 'poco' comparado con otras industrias y lobbys: de hecho, apenas cuatro empresas tecnológicas 'puras' aparecen entre las cien mayores donantes en los últimos 14 años: AT&T, Microsoft, Verizon y Honeyweel, y todas cumplen el mismo patrón: donan casi lo mismo a demócratas y republicanos.

¿Cuánto es donar 'poco'? AT&T lleva donados 62 millones de dólares en estos 14 años, el 42% de ello para los demócratas y el 58% a los republicanos. Microsoft lleva 33 millones de euros, un 56% a los demócratas y un 44% a los republicanos. Verizon lleva donados 30 millones, un 40% para los demócratas y un 60% para los republicanos. Honeywell, por su parte, lleva donados 27 millones, un 43% para los demócratas y un 57% para los republicanos.

Los apoyos de las tecnológicas, en cualquier caso, van variando con el tiempo, cabe pensar que según quién sea el candidato. Así, en las últimas elecciones presidenciales, AT&T dio más dinero a Romney que a Obama, mientras que Microsoft o Oracle dieron más a Obama que a Romney.

La campaña presidencial de 2016

Es complicado sacar conclusiones de una campaña que ni siquiera ha empezado: hasta que no se celebren las convenciones demócrata y republicana, que salvo sorpresa mayúscula proclamarán como candidatos a Hillary Clinton y Donald Trump respectivamente, no arrancará la carrera final. De momento, sin embargo, hay gestos: compañías como Apple se han mostrado en contra de Trump, pero a la vez hacen gestos para no distanciarse del todo de los republicanos

Sin embargo, ya hay datos de quiénes son los principales donantes de cada candidato, aunque no es un listado completo, sino parcial, que sólo recoge los veinte primeros. Y claro, en ese caso, aquellos candidatos con mayor volumen de donaciones privadas 'hinchan' la lista. Es el caso de Hillary Clinton, en cuyo listado de donantes externos no aparece de momento ninguna tecnológica... siendo que el vigésimo mayor donante ha puesto encima de la mesa 1,7 millones de dólares para apoyarla.

Por comparar Donald Trump, que apenas tiene donaciones (será porque no gusta, será porque no lo necesita), tampoco tiene tecnológicas en su 'pobre' listado en el que el vigésimo donante apenas ha puesto 5.0000 dólares de apoyo.

Quien sí tiene alguna tecnológica entre su lista de donantes independientes es Bernie Sanders, que contaba con Alphabet (la empresa anteriormente conocida como Google) como su mayor donante externo (con 387.000 dólares, tampoco una fortuna), a la que siguen Microsoft (tercera, con 175.000), Apple (cuarta, 148.000), Amazon (octava, 114.000), IBM (décima (110.000), AT&T (decimoquinta, con 90.000) e Intel (decimosexta, con 87.000). No es, por tanto, que Sanders sea el candidato con mayor apoyo de las tecnológicas, sino que están entre sus donantes más importantes (pero que seguramente hayan donado mucho más dinero a otros candidatos que sumen, a su vez, donaciones más importantes que desplacen a las de las tecnológicas).

Los magnates tecnológicos en las últimas elecciones

Luego están las donaciones a 'título personal' de magnates y empresarios destacados. En esta campaña, y dentro del ámbito tecnológico, destacan Lawrence J. Ellison de Oracle (en vigésimo segunda posición, con 5 millones de dólares donados a los republicanos), Mark Epstein de Qualcomm (en posición 47º tras donar 2,1 millones a los republicanos).

En elecciones presidenciales anteriores aparecieron otros nombres, como Irwin Jacobs, de Qualcomm, que fue el segundo mayor donante 'privado' de Obama en 2012 con 2,1 millones de dólares, o Peter Thiel, cofundador de Paypal e inversor de Facebook, que puso 4,8 millones de dólares para apoyar a Ron Paul (que perdió las primarias republicanas).