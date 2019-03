¿Y si Street View tuviera sonido?

Estás paseando por Times Square. Te encuentras rodeado de taxis amarillos, carteles luminosos que anuncian musicales, películas y el último smartphone de moda y, cómo no, de la multitud que camina hacia todas partes en el corazón de Nueva York.

Sin embargo, algo falla. No se escucha nada. Ni los taxis, ni los carteles, ni la gente que te rodea. El bullicio que esperabas encontrar en la Gran Manzana no existe. Es entonces cuando vuelves a la realidad: estás delante de tu ordenador, imaginando que caminas por la ciudad que nunca duerme gracias a Street View.

Las imágenes recogidas por los famosos coches de Google abren todo un mundo de posibilidades: te permiten hacerte a la idea de cómo es un sitio al que vas a ir por primera vez, localizar un lugar que tienes que visitar o, simplemente, soñar a golpe de ratón que estás haciendo el viaje de tus sueños.

Polémicas sobre privacidad y bromas gastadas a los coches de la 'gran G' aparte, lo cierto es que Street View es un servicio útil pero mejorable. Y es que, efectivamente, puedes utilizarlo para conocer una zona, pero te acercaría mucho más a la realidad si también supieras cómo suena un lugar.

Escucha, escucha

Ahora te proponemos otro viaje. Puedes elegir entre Aviñón, Hawái o San Diego. Además de conocer otros lugares, podrás escuchar por fin a qué suena Street View.

La rama británica de Amplifon, una empresa italiana dedicada al mundo de la audición, ha creado 'Sounds of Street View', un experimento con el que han conseguido darle una capa más de realismo al popular servicio de Google.

Gracias a la plataforma Web Audio API, la web de 'Sounds of Street View' permite dar un paseo virtual por las calles de Aviñón, las paradisiacas playas de Hawái y un parque de la californiana San Diego. Todo ello con los elementos a los que ya nos tiene acostumbrados Street View y uno nuevo: el sonido.

En la propia web explican cómo lo han conseguido. De hecho, tú mismo -con algunas nociones de código- puedes ponerle sonido a la parte del mundo que quieras y, además, con ello puedes ganar un viaje.

Simplemente, colocando en el mapa virtual de Google marcadores como los que aparecen con información de monumentos o de comercios. Así es como Amplifon ha colocado sonidos en los mapas de estos tres rincones del mundo. Eso sí, con dos peculiaridades: la información de los marcadores no es otra cosa que sonido y, además, no aparecen como los habituales marcadores informativos, sino que son invisibles.

Si no has podido aguantar la tentación y ya andas paseando por las paradisiacas playas hawaianas, ya habrás podido comprobar que no se trata de una simple grabación que suena mientras caminas por la arena, sino que el sonido va cambiando a cada momento. Para empezar, cada marcador contiene el sonido de la zona en la que se encuentra, por lo que, en función de tu ubicación, escucharás el oleaje o a un par de niños jugando con un balón.

Además, calculando la distancia respecto al marcador, el sonido llegará hasta tu oído con distinta intensidad ¿Estás junto a ese carrusel? Escucharás su música como si realmente estuvieses pegado, mientras que el ruido que viene de aquella terraza que hay a lo lejos sonará como un rumor.

Con toda la información recopilada (distancia, ubicación del marcador y del usuario...) la plataforma también distinguirá el sonido que está a tu izquierda del que está a tu derecha, con lo que la experiencia sonora es lo más realista posible.

¿Y eso del viaje?

Con la completa explicación que dan en el sitio web de 'Sounds of Street View' y el código que los responsables del experimento han alojado en GitHub, tú mismo puedes ponerle sonido a otro rincón del mundo presente en Street View.

Participarás entonces en una competición en la que el ganador podrá elegir un viaje al lugar del mundo que quiera visitar. Nada de viajes virtuales, este será real. En el momento de escribir estas líneas, solo se ha enviado una nueva experiencia sonora con Street View, en Chicago, así que hay posibilidades de conseguir el premio.

No obstante, lo importante es que, gracias proyectos como este, conocer el mundo de forma virtual puede ser, cada día, una experiencia mucho más realista. Y todo, desde la pantalla de tu ordenador ¡Feliz viaje!