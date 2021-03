Spotify estrena nuevas temáticas para playlist basadas en tus reproducciones

La plataforma de música se ha convertido en la más popular del mundo, y lleva muchos años de hecho siéndolo. Y se ha conseguido mantener en lo más alto porque seguramente sea la que genera mejor contenido específico para los usuarios. Aunque sus oponentes, como Apple Music, TIDAL o Deezer han mejorado muchísimo en los últimos tiempos, Spotify sigue estando a la cabeza en la generación de estos contenidos. Estos son los que le dan valor y aportan sobre todo fidelidad a una plataforma. Y ahora Spotify ha lanzado nuevas playlist, que se engloban en tres temáticas diferentes, para disfrutar de nuestra música favorita, nueva o veterana, de la forma más cómoda.

Tres grupos de playlist completamente nuevos

No estamos hablando de tres nuevas playlist, sino de tres nuevos grupos temáticos de listas de reproducción. Esto quiere decir que se trata de agrupaciones de playlist que tienen en común un factor determinado. En esta ocasión Spotify ha estrenado los “Mixes de géneros” donde vamos a poder acceder a diferentes playlist basadas en distintos géneros musicales. El segundo grupo es el de los “Mixes de artistas” que reúne en distintas listas de reproducción canciones de un determinado artista que hemos escuchado mucho últimamente o a lo largo de nuestra trayectoria en la plataforma de música.

Nuevos mixes | Tecnoxplora

La última de las nuevas temáticas son los “Mixes de décadas” que nos permiten escuchar música de una determinada década en cada una de las playlist. Aquí se mezclan los artistas con la única consigna en común de que las canciones pertenezcan a una determinada década. Para acceder a estas nuevas playlist vamos a tener que acceder a la sección “Especialmente para ti” que podemos encontrar en la parte izquierda de la aplicación de música en la versión web o de escritorio de la aplicación de música.

Para contar con ella es necesario actualizar a la última versión de la aplicación, de lo contrario no podremos acceder a ellas al no aparecer en esa sección. De esta manera las playlist que encontramos aquí se irán generando automáticamente con el paso de las semanas y los meses. Estas irán cambiando en base a nuestros gustos musicales, que en muchas ocasiones son cambiantes. No solo con el objetivo de escuchar música que ya hayamos disfrutado anteriormente, sino que además nos permite descubrir nueva música de nuestro gusto.

Ya sea nueva o de otras épocas. Porque si hay algo que valoramos los usuarios de estas aplicaciones es poder acceder a música nueva que nos gusta, o a ciertos tesoros que llevan décadas escondidos para nosotros y que podemos disfrutar tanto con los nuevos temas. De esta forma con las nuevas playlist vamos a tener la oportunidad de seguir expandiendo nuestro universo musical sobre todo con la música que nos gusta, sin tener que perder tiempo en hacer búsquedas que a veces no nos llevan a ningún lugar. Porque a veces es sorprendente cómo puede llegar a conocernos esta plataforma hablando de música, mucho mejor que la mayoría de las personas que nos rodean.