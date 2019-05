Las redes neuronales y la inteligencia artificial son ya capaces de crear personas completamente virtuales con apariencia real. Y no hablamos de una apariencia humanoide, sino que a simple vista parecen personas completamente normales y sobre todo reales. Hasta ahora se trataba de rostros virtuales creados con inteligencia artificial, ahora se trata de cuerpos enteros, tal y como ha demostrado una empresa japonesa. Esta ha creado un algoritmo de Deep Learning capaz de generar imágenes realistas de personas, incluyendo elementos como el cabello, rostro, vestuario y más detalles de la fisionomía de cada persona desde cero.

DataGrid, la empresa detrás de esta tecnología que trabaja en la Universidad de Kioto en Japón, espera que esta tecnología pueda ser utilizada por empresas para crear modelos virtuales. Un sector especialmente propicio para ello es el de la ropa, ya que están en disposición de crear modelos de cuerpo entero para los diferentes catálogos de las marcas. El tipo de algoritmo utilizado se dedica a imitar otros comportamientos o apariencias de objetos y personas que existen. Por tanto aquí encontramos una mezcla de rasgos de diferentes personas, de sus atuendos y cuerpos que dan como resultado lo que veis en las imágenes.

Se trata de un gran grupo de personas que parecen reales pero que no lo son, simplemente modelos virtuales que tienen el aspecto de una persona real. Como es lógico, este tipo de noticias nos sorprenden e inquietan por partes iguales, en el primer caso por la velocidad a la que avanza la tecnología, y en el segundo caso por lo inquietante de que se ya tan fácil crear personas completamente virtuales con un aspecto único y tan real como cualquier otra persona que pudiéramos. Por supuesto no hablamos de rostros perfectos y cuerpos inmaculados, ya que esta tecnología tiene de momento mucho que pulir. De hecho cuando hemos visto rostros virtuales creados por IA, nos hemos encontrado algunos de ellos con trozos de otros rostros integrados en el actual y otro tipo de anomalías físicas que evidentemente no obedecen a personas normales, sino a una especia de efecto "Frankenstein" que se da al mezclar facciones tan variopintas. Como veis en la imagen, es un gran ejemplo de hacia dónde se encamina el mundo con tantas personas virtuales que están por llegar a nuestras vidas.