Lo siguiente en WhatsApp: nuevo reproductor en las notas de voz

Uno de los añadidos que han resultado más importante en la aplicación de mensajería WhatsApp son las notas de voz. Esto se debe a que permiten de forma muy sencilla mandar mensajes de audio entre los usuarios sin tener que estar escribiendo en el teclado del teléfono. Pues bien, por lo que parece en breve existirán cambios en esta funcionalidad.

No serán cambios troncales los que se van a incluir con las modificaciones, ya que más que otra cosa se puede decir qué es lo que se le va a dar es un nuevo aspecto… lo que se conoce como una nueva mano de pintura. Así, el reproductor que aparece en los mensajes para escuchar las notas de voz es lo que va a cambiar de una forma bastante importante y, seguramente, será más del gusto de los usuarios.

Una de las cosas que son importantes con esta nueva mejora que se está probando en WhatsApp (todavía no está en la versión final que se puede descargar directamente en las tiendas oficiales de los sistemas operativos iOS y Android), es que ninguna de las funcionalidades que tiene la opción que actualmente es oficial se va a perder. Por lo tanto, los cambios no vienen para restar nada sino a sumar para que tanto el aspecto como el uso sea mucho más efectivo y, por lo tanto, que aumente el ya de por sí alto número de mensajes de voz que se envían con la aplicación de mensajería de la que estamos hablando.

Los cambios en el reproductor de notas de voz

Una de las cosas que más llama la atención en el nuevo diseño de este elemento es que se dejará de lado la línea de tiempo existe para conocer a qué altura del mensaje se está. De esta forma, se pasará a un nuevo diseño en el que aparecerán unas ondas donde se puede ver la intensidad del mensaje y que con un cambio de color permitirá conocer el punto exacto que se está escuchando. Estéticamente, esto resulta bastante más atractivo y como hemos indicado antes no hay pérdida alguna de las funciones habituales (ya que se permite el desplazamiento a uno u otro punto del mensaje tan solo con pulsar en el punto exacto al que queremos ir -también se podrá utilizar el gesto de deslizar-).

NEWS: WhatsApp is working on voice waveforms for your messages!

They fixed several bugs and it will be finally possible to seek!

This feature will be available in a future update, on WhatsApp beta for iOS and Android!

Follow me to discover all other changes about WhatsApp 💚🤩 pic.twitter.com/nY4f20UKsK