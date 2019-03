Un servicio para destripar las intimidades de las webs de la competencia

Te vamos a contar un secreto que quizá no sepas (claro, si no, no sería secreto). En nuestro equipo, además de periodistas, analistas e informáticos, hay gente que se dedica a estudiarte. A ti y a cada lector. Quién eres, qué buscas, de qué página vienes, desde dónde te conectas, cuánto tiempo pasas con nosotros, qué intereses tienes, qué sistema operativo tiene tu dispositivo y hasta qué resolución de pantalla utilizas. Todo eso, y muchas otras cosas, lo cuenta tu ordenador sin que tú te des cuenta. Y a nosotros nos interesa.

No es que nosotros seamos más cotillas que los demás: una de los grandes campos de batalla de la audiencia, especialmente en internet, es conocer a quienes estáis al otro lado. Tiene su lógica porque, a fin de cuentas, de vosotros depende que un proyecto fracase o triunfe. Por eso hay gente detrás de todos esos datos, buscando tendencias e intentado distinguir los temas que interesan, cuándo interesan y de qué forma interesan. Tómatelo por el lado bueno: nos preocupamos por gustarte. Nosotros y nuestra competencia, todos en general.

Por eso uno de los datos mejor guardados es lo referente a la audiencia. Los datos de verdad, no sólo los grandes números: cuánta gente abandona la página rápidamente, los aspectos donde se podría mejorar... todo eso.

Esas cosas se miden gracias a programas de medición de audiencia, algunos -los oficiales- de pago y que sirven para elaborar los rankings oficiales, y otros -de pago y gratuitos- para consumo interno y hacer todo ese estudio explicado. La herramienta más popular para eso gratuita y abierta, es Google Analytics, que ofrece hasta estadísticas en tiempo real de cuánta gente hay conectada en un preciso momento a una página web. Hay herramientas que, además, aconsejan sobre cómo mejorar. Pero, por lo general, todas esas herramientas revelan sus secretos sólo a sus clientes.

Hay una, no obstante, que no.

Se trata de SimilarWeb.com, un servicio online a través del cual podrás conocer de primera mano una aproximación a los datos generales de cualquier web que sea más o menos importante. Hay un servicio abierto y gratuito que da algunas pinceladas y otro de pago que desgrana la información de forma más extensa.

Sus reportes se dividen en varios bloques. El primero es el general, ofreciendo una evolución de audiencia semanal, un ranking global y por país, y datos generales sobre tiempo de estancia en la página, páginas vistas, porcentaje de rebote y origen de sus visitas (buscador, redes sociales, tráfico comprado, enlaces, mails...)

En el resto de bloques desarrollan esta información, añadiendo aspectos geográficos (porcentaje de audiencia por países), de navegación (de qué webs proviene su tráfico y a qué webs manda tráfico), de buscadores (qué buscadores le dan más tráfico, qué busca la gente que visita la página), de redes sociales (lo mismo), de publicidad (si invierten en anuncios o no y qué resultado les da en términos de audiencia), los intereses de su audiencia (en función de otro contenido que consultan), cuáles son sus competidores y cómo funcionan sus apps (si tienen)

Nosotros, en un ejercicio de transparencia, hemos enseñado nuestras intimidades. Ahora, a cotillear por ahí a los demás.