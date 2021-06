El 6G de Samsung ya alcanza velocidades 50 veces más rápidas que el 5G

La tecnología y las telecomunicaciones son así, cuando todavía no hemos empezado a disfrutar de verdad de todo lo que nos ofrece el 5G a nivel de usuario, nos hemos topado informaciones desde hace meses en las que ya se trabaja en la nueva generación de las telecomunicaciones, esa que llegará cuando el 5G se haya consolidado en el mercado durante varios años. Es algo normal por otro lado, ya que cuando una tecnología ya está lista, siempre hay que empezar a pensar y desarrollar la siguiente. Pero no por ello deja de ser sorprendente el que ya conozcamos detalles tan interesantes como los de hoy, por parte de Samsung.

Pruebas de velocidad con 6G

Como decimos, es normal que las pruebas de nuevas tecnologías se desarrollen cuando todavía no se haya consolidado la anterior tecnología, como en este caso. Ahora es Samsung la que está desarrollando estas tecnologías, no en vano es una de las empresas de más destacadas en el panorama tecnológico mundial, y está consiguiendo desde luego unos resultados espectaculares. Porque según estas se está consiguiendo una punta de velocidad de 1Tbit, que supone una trasferencia de datos de hasta 125Gb por segundo, algo sencillamente espectacular, y que no solo multiplica la velocidad del 5G, sino de cualquier tipo de conexión de fibra en nuestros hogares.

Módulos utilizados | Samsung

Todo ello además con una latencia mínima de 0.1ms, por lo que las comunicaciones y el control de dispositivos remotamente será instantáneo, en tiempo real. Samsung está utilizando no solo las frecuencias que usan tanto las redes 4G como 5G, sino también hasta los 3000GHz, lo que está multiplicando los resultados. Por tanto aunque son simplemente los albores de esta tecnología, promete muchísima velocidad comparada con el 5G, que ahora mismo está comenzando a despegar entre los usuarios finales. De hecho ahora es posible comprar móviles con esta conectividad más barata que nunca.

Aunque lógicamente la cobertura de 5G podría ser mejor, ya que actualmente solo la podemos disfrutar en las grandes ciudades o capitales de provincia, todavía hay un largo recorrido para que llegue a prácticamente todos los lugares como en el caso del 4G. Si los cambios que nos está trayendo el 5G van a transformar muchos aspectos de nuestra vida, en el caso del 6G estos pueden multiplicarse, abriendo todo un mundo de posibilidades ante nosotros. No solo la velocidad es importante, sino que la latencia, casi cero, será clave para poder realizar tareas que ahora son inimaginables de forma remota.

El despliegue del 6G va para largo, para hacernos una idea, todavía en 2025 las conexiones 4G serán mayoritarias en el mercado de móviles, por lo que es de esperar que hasta bien entrada la siguiente década, tengamos que esperar para poder empezar a disfrutar de esta tecnología, que seguramente cambie por completo nuestra percepción del mundo de nos rodea, y sobre todo el día a día con ayuda de la tecnología. De momento con el 5G ya tenemos suficiente, y con que llegue a todos los rincones para poder disfrutarlo desde nuestros dispositivos.