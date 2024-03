La revolucionaria IA de Sora llegará a todos los usuarios este mismo año

Hace unas semanas Open AI nos volvía a dejar con la boca abierta con el anuncio de Sora, su nueva IA capaz de crear espectaculares vídeos realistas partiendo de solo unas líneas de texto. Una IA que como es habitual debe hace cierto recorrido ahora hasta su lanzamiento masivo, y que está siendo probada por profesionales de lo visual. Ahora sabemos cuándo se va a poner a disposición de todos los usuarios esta esperada IA, que como en otros casos promete convertirse en algo revolucionario, como en el caso de ChatGPT.

¿Cuándo se estrenará Sora?

Ha sido Mira Murati, la directora de tecnología de Open AI, y que llegó a ser CEO de la compañía durante un par de días, cuando se precipitó la salida fugaz y posterior regreso Sam Altman a la compañía. En una entrevista a The Wall Street Journal ha hablado largo y tendido de Sora, la nueva revolución basada en IA de la compañía, y ha desvelado cuándo será posible acceder a ella para el resto de los mortales que no somos destacados integrantes de la industria audiovisual.

Y es que será este mismo año cuando esté disponible para todos, aunque con condiciones, como os podéis imaginar. Hablamos de condiciones económicas, porque como era de esperar, solo podremos acceder a todo su potencial mediante el pago de una suscripción, como ocurre con Dall-E o la propia ChatGPT Plus. Es algo que tiene sentido porque sabemos que el uso de esta herramienta sin ese requisito sería masivo, y esto conlleva una importante carga de trabajo de computación detrás que lógicamente no es rentable compartir sin coste.

La propia Murati ha recordado que todo lo que tiene que ver con evolucionar en la IA tiene un alto coste económico, y por eso es obvio que se cargue a quien use con un coste por este servicio, algo que parece que no será difícil para la compañía, vistos los revolucionarios resultados que ha mostrado a modo de demostración desde hace unas semanas. No hay una fecha exacta de lanzamiento, pero sí ha confirmado que será a lo largo de este mismo año.

Murati ha confirmado que esta IA contará con ciertas limitaciones para evitar su uso fraudulento, y es que este ha sido uno de los grandes temores que ha despertado en muchos usuarios y sectores de la sociedad. Por eso todo aquel vídeo que se cree con esta IA deberá ir acompañado de una marca de agua que detalle que ha sido creado artificialmente y que no muestra a personas reales.

Y es que el potencial de esta IA es sencillamente inquietante, ya que ha demostrado que puede crear a personas, entornos, objetos o animales con una fidelidad increíble, que nunca hubiéramos podido concebir hasta hace solo unos meses. Pero los avances en IA cada vez son rápidos e inquietantes. De ahí que sea necesario crear un marco regulatorio para anticiparse a sus consecuencias. Algo que ha comenzado a hacer esta misma semana la Unión Europea con una ley histórica.