¿Qué tal se las apaña Edge contra Chrome y Firefox?

Ya llevamos una semanita con Windows 10 a cuestas en nuestros ordenadores. El resultado de la actualización ha sido fantástico, para qué os vamos a mentir: todo funciona como es debido, nada dejó de ir tras actualizar y las novedades superan sin duda a las cosas negativas.

Ahora bien, hay un aspecto en concreto sobre el que debemos incidir un poquito más por cómo afecta a nuestras vidas a diario: el navegador de internet que trae Windows 10 y que no es Internet Explorer, sino que se llama Edge.

El nuevo programita que viene instalado en el sistema operativo no es lento, ni aburrido, ni está lleno de opciones ridículas, como era el caso de Internet Explorer: al contrario, permite una experiencia bastante grata a la hora de navegar por las webs de siempre. Aunque algunas no están aún adaptadas a algo tan novedoso, como es el caso de la web de Hacienda, por ejemplo, en general Edge es rápido y fiable.

De hecho, es tan rápido y tan fiable que, ojo al parche, es mejor que Chrome en este sentido: ni un cuelgue raro, ni una pestaña que deje de funcionar y, por lo general, páginas que se cargan más rápido que Chrome. Parece mentira que Microsoft gane a Google en una cosa, pero es cierto. También es verdad que es algo que muchos no notarán porque también tiene que ver con qué velocidad de internet tienes, si cargas una web por primera vez y hasta el tipo de programación que se haya invertido en esta. Pero vaya, hay que saber que en la mayoría de ocasiones Edge carga las cosas más rápido que Chrome.

Y sí, también es más rápido que Firefox, y hasta más bonito me atrevería a decir. Edge consigue mucho con su línea minimalista y cuadrada, algo que las curvas tontorronas de Chrome y Firefox no hacen. Esto es una cuestión de gusto, sí, pero en conjunción con el renovado aspecto de Windows 10, es un plus: parece que usas algo más moderno y eso siempre da gustico.

No todo iban a ser cosas positivas, ojo. Edge permite hacer capturas de pantalla desde dentro del programa y hasta hacer anotaciones que luego puedes guardar como imágenes o en OneNote, y también tiene un lector de PDF y un simplificador de webs para hacer las lecturas más limpias (esto es, poner el texto con titular y poco más, sin el diseño de la web); pero nada de esto queda por encima de las tropecientas extensiones que puedes meter en Chrome o en Firefox.

¿Que estas son parte del problema de estos navegadores? Sí, es verdad que meter extensiones los hace pesados y hacen que consuman más recursos, algo que Edge no hace ahora mismo ni en broma (de hecho, para ordenadores poco potentes, Edge es muy recomendable), pero las opciones que habilitan son algo fundamental para muchos usuarios. ¿Qué sería de nuestras vidas sin Pocket para guardar artículos o Pushbullet para pasar URLs al móvil? Pues Edge carece de todo esto ahora mismo, y se echa mucho de menos.

Así que vosotros decidís, queridos lectores: ¿una experiencia veloz y limpia a la que le faltan algunas opciones para las cuales tendréis que abrir otro navegador o navegadores algo más lentos y exigentes pero que ya conocéis y que tienen todo lo que necesitáis?

Yo sigo usando Chrome, pero es verdad que me pica mucho no usar Edge. Quizá si en unos meses lanzan extensiones a mansalva para el navegador de Microsoft me pienso de nuevo mis preferencias, pero de momento no puedo dejar mi lento, gordo y feo navegador de siempre