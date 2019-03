¿Qué pasará con Tumblr tras la venta de Yahoo?

Cuando Marissa Mayer, flamante directora de Yahoo por aquel entonces, anunció que su compañía había comprado Tumblr, el 'site' de microblogging de moda prometió “not to screw it up”, no cagarla con aquella plataforma que en 2013 estaba haciendo furor. Y es que a lo largo de los años se ha visto muchas veces eso mismo cuando una gran empresa compra a una más pequeña y que tiene más conexión con el público... porque lo hace precisamente para ganar esta conexión con el público y el resultado a veces es justamente al revés: que el producto adquirido acaba convirtiéndose en indeseado.

Pasó quizá con Skype después de que Microsoft lo comprara, y este miedo asalta ante cualquier compra resonante, como las de Instagram y WhatsApp por Facebook, o la más reciente de LinkedIn por parte también de Microsoft. Así que esta frase de Mayer era un bálsamo de tranquilidad para los usuarios de Tumblr, que de hecho se ha mantenido bastante fiel a su ADN desde 2013 hasta ahora.

Pero ahora Yahoo ha sido adquirida por Verizon, una operadora estadounidense de la que en un principio se puede pensar que por qué oscura razón se ha hecho con un portal de internet, que es un riego de pérdidas. Y sí, los 4.830 millones de dólares que Verizon ha pagado por la compañía incluyen a Tumblr, que en estos momentos cuenta con 65 millones de usuarios.

El principal negocio de Verizon es vender conexiones a internet, tarifas de móviles y, en última instancia, paquetes de televisión por cable. ¿Qué aporta Yahoo en todo esto? Una cosa simple pero decisiva: información. El portal cuenta con 600 millones de usuarios y tiene muchos datos de ellos, los suficientes como para rellenar huecos que a la operadora le faltan para conocer mejor a sus clientes.

Así, Verizon puede saber cuáles son los hábitos de consumo de todos estos usuarios y con ello abrir una importante oportunidad para servir publicidad dirigida cruzando datos. A fin de cuentas, Yahoo siempre ha sido una empresa editorial, que sobrevivía gracias a la publicidad que le permitía contratar su contenido, como las noticias y diversos servicios.

Y aquí es donde llega la pregunta inquietante. ¿Qué pinta Tumblr en esta ensalada? Lo cierto es que no parece que Verizon se haya fijado demasiado en Tumblr al comprar Yahoo. Más bien se habría tratado de un activo colateral vendido dentro del paquete, pero sin que sea una parte importante dentro de este. Y es que la operadora ya compró en su momento AOL, que posee varios medios de comunicación de gran audiencia en Estados Unidos. Estos pueden encajar bien con los portales informativos de Yahoo, pero la red social de microblogging no parece aportar mucho al conjunto.

Teniendo en cuenta esto no parece que Verizon vaya a modificar sustancialmente Tumblr. Pero esta política, la misma que ha llevado Yahoo desde la adquisición, tal vez no sea lo más beneficioso para el sitio de microblogging.

Sin la atención que merece Tumblr podía dejarse morir esperando en vano cambios para adaptarse a los nuevos tiempos. El futuro no parece de color de rosa para la red social.