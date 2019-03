Por qué los 15 millones de suscriptores de Spotify son una buena noticia

El crecimiento de Spotify nunca se acercará a las cifras de Twitter, Facebook o WhatsApp. Ni siquiera a la de fenómenos puntuales como Telegram. Sin embargo, es constante. Desde su nacimiento en 2008, el servicio de música en streaming no ha parado de crecer y ya tiene, según datos de la propia compañía, 60 millones de usuarios activos y 15 millones de suscriptores. Es decir, en cerca de dos meses se crearon 10 millones de cuentas; 2,5 millones de ellas, premium.

Esto permite, entre otras cosas, haber pagado más de 2.000 millones de dólares en derechos de autor (en parte gracias a los suscriptores; en parte, por la publicidad). Por el camino han convencido a artistas reacios a entrar en este tipo de plataformas como Led Zeppelin o Metallica. También ha tenido sus polémicas, ya que no todo el mundo de la música ve con buenos ojos lo que hacen. Sus 2.000 millones de razones ayudan a alcanzar acuerdos.

La cantidad puede ser ridícula si se compara con lo que ingresan las discográficas, pero ha servido para demostrar que es un modelo de negocio que puede funcionar. Si no puedes con ellos, únete. O haz como los Beatles y pasa de todo, aunque igual si no has hecho historia te cuesta más.

El modelo en la televisión

En cualquier caso, la música no es la única que cambia: la tele también se ve por internet.

Aparte de las cadenas que ofrecen su programación en diferido —y hasta directo—, hay una serie de nuevos actores que apuestan por producir contenido propio y emitirlo exclusivamente en sus plataformas. Se pierde en publicidad y acuerdos, pero se gana en público de calidad: tus espectadores son exactamente quienes están dispuestos a pagar por tu contenido.

Netflix (53 millones de suscriptores en octubre de 2014) fue una de las pioneras tanto en ofrecer series por internet como en crear las suyas, 'House of cards' y 'Orange is the new black', entre otras. Yahoo! también se ha sumado y decidió revivir 'Community' después de que fuese cancelada. Amazon, por su parte, anunció recientemente que había contratado a nada menos que Woody Allen para que guionizase y dirigiese su primera serie.

La pequeña pantalla ya tenía actores con más premios que la mesilla de noche de Meryl Streep, pero faltaba algún director de renombre, pues salvo colaboraciones muy puntuales no se habían pasado al formato. Ahora llega Allen, con sus cuatro Óscar en un bolsillo y su legión de seguidores —y detractores— detrás.

¿Pueden 15 millones de moscas estar equivocadas? Sí, pero pagan. Spotify no lo ha tenido fácil y su relación con la industria parece sacada de un capítulo de 'Sons of Anarchy', con traiciones y negociaciones en las que es posible que varios directivos acabasen en un maletero. O no. Pero pasar de 0 a 15 ha costado.