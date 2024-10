¿Problemas con el botón de bloqueo de tu móvil? Este es el mejor método para evitar que se atasque

El botón de bloqueo del móvil es uno de los más importantes del dispositivo. También uno de los más usados en el día a día. Sirve para bloquear y desbloquear el teléfono, pero también para reiniciarlo o apagarlo si lo mantenemos pulsado. Recibiendo un uso en ocasiones desmedido es importante tenerlo siempre en perfectas condiciones.

Da igual que utilices una funda lo más dura posible, el botón de bloqueo no está exento de sufrir las consecuencias del paso del tiempo, el polvo o los daños de una caída. Si quieres tenerlo como el primer día, muy atento a los pasos que tienes que seguir. Y no, soplar no es uno de ellos.

El primero de los pasos que tienes que seguir es retirar la funda, era obvio ¿no? Ahora limpia la funda en profundidad para que, en un futuro, no tengamos problemas a corto plazo.

Apaga el teléfono y comprueba que no hay ningún rastro de polvo o suciedad alrededor del botón. Ya sea con una gamuza o un paño suave, utiliza un poco de alcohol isopropílico al 70% para repasar todo el área. Ayúdate del dedo índice para ello, te será mucho más fácil.

Insiste por toda la zona varias veces, apretando lo necesario. Y listo, ahora tendrás como nuevo uno de los botones más importantes del teléfono, tal vez el que más. Un truco válido para cualquier tipo de dispositivo, sea iPhone o Android.