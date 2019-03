Las primeras veces de internet

No tiene mucho sentido empezar a hablar de servicios de internet sin pararse por un momento a recordar cómo empezó todo, cómo empezó la web. El 12 de marzo de 1989, Tim Berners-Lee escribió el borrador que proponía el desarrollo del hipertexto y la World Wide Web para su uso en el CERN. En 1991 se publicó la primera página web de la historia, un documento online que tenía como objetivo la divulgación del protocolo HTTP con el objetivo de extender su uso.

La primera página web era solamente texto, y no había maquetación o imágenes que ilustrasen la información. De todas formas, no hubo que irse muy lejos en el tiempo para que la web se volviese algo más amena y comenzaran a subirse imágenes para acompañar la información y aportar mayor contexto.

Un 20 de julio de 1992, también en el seno del CERN, Silvano de Gennaro junto a Tim Berners-Lee y Jean-François Groff se unieron para trabajar en la página web de un grupo que habían formado varios miembros de este centro de investigación.

Tradicionalmente los empleados del CERN organizaban un festival de música rock, el Hardronic Music Festival, y uno de los grupos que participaban era un cuarteto musical femenino llamado Les Horribles Cernettes.

El 18 de julio de 1992, antes de salir a escena, el grupo fue inmortalizado por Silvano de Gennaro en una foto que, dos días más tarde, sería digitalizada para publicarse en la página web del grupo. Sin percatarse de ello, el grupo 'amateur' se convirtió en el primer grupo musical en tener una página web y, además, fue el protagonista de la primera imagen que se publicó en una página web.

Años después aparecen en escena Larry Page y Sergey Brin, los fundadores de Google, que eran estudiantes de doctorado en la Universidad de Stanford cuando desarrollaron el algoritmo del page rank para mejorar la información de los incipientes buscadores de internet. En una era en la que Yahoo! y Altavista dominaban el panorama de las búsquedas en la Red, así que los dos genios se aproximaron a ambas compañías para ofrecer su algoritmo de búsquedas. Sin embargo en ambos casos rechazaron su producto y decidieron establecerse por su cuenta.

En septiembre de 1998, Larry y Sergey fundaron Google y tuvieron como oficina un garaje situado en la californiana localidad de Menlo Park. El primer diseño de Google, curiosamente, mantiene mucha coherencia con el que estamos acostumbrados a ver, una web que marca el pistoletazo de salida del gran gigante de internet.

De los servicios que usamos a diario quizás uno de los más 'antiguos' sea Facebook, puesto que tuvo su origen en enero del año 2004. TheFacebook, que era como se llamaba entonces, nació como directorio de alumnos de la universidad de Harvard y tenía un diseño muy sencillo que nada tiene que ver con el Facebook que usamos hoy en día.

Este interesante viaje al pasado muestra extremadamente bien cómo un servicio puede evolucionar y convertirse en uno de los mayores almacenes de datos del mundo y, por supuesto, en un negocio de éxito.

Algo después de ese inicio de Facebook, el 23 de abril del año 2005, arrancaba uno de los contenedores de vídeo más importantes de la web, YouTube. El servicio fue creado por tres antiguos empleados de PayPal en febrero de ese mismo año, Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim, y pronto se convertiría en uno de los puntos de referencia de internet. La compañía resultante fue comprada por Google en el año 2006.

¿Y cómo empezó todo? El primero de los vídeos del portal fue 'Me at the zoo', y el origen del servicio viene de lo complicado que era, en aquella época, compartir vídeos a través de la Red.

Un año después del nacimiento de YouTube apareció otro de los servicios que más utilizamos: Twitter. El 21 de marzo del año 2006 Jack Dorsey, uno de los fundadores del servicio -y desde hace unos días su CEO-, publicó el que se considera el primer tuit de la historia, un mensaje de 140 caracteres que abría las puertas a un servicio en el que compartir ideas, pensamientos u opiniones de manera breve (y que arrastraba una limitación vinculada a la posibilidad de enviar SMS al servicio para publicar mensajes puesto que, por aquel entonces, los smartphones no eran algo de uso común).

El 1 de agosto del año 2010 nació Instagram, la red social para compartir fotografías y aplicar filtros para darle un toque 'vintage' Evidentemente, el servicio tuvo su origen algo antes pero fue entonces cuando Kevin Systrom, fundador del servicio, subió una foto en la que aparecen un pie y un perro bajo el título de 'Codename' y que fue realmente una prueba de concepto para probar la aplicación del servicio.