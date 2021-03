Cómo previsualizar adónde llevan los enlaces de una web sin llegar a abrirlos

Cuando nos encontramos con links la mayoría de las veces es porque son de nuestro interés, por lo tanto sentimos curiosidad por ver lo que hay dentro de ellos. Cabe destacar que durante los últimos años se han generado virus que entran a nuestros dispositivos cuando abrimos ciertos enlaces. Así que aunque nos salgan a raíz de búsquedas relacionadas con nuestros intereses muchas veces no los abrimos por miedo a que entre algún virus. Por esto te mostramos en el vídeo como ver el contenido del enlace sin acceder a él.

La manera de previsualizar a dónde nos llevan los enlaces sin llegar a abrirlos es muy fácil y rápida. Desde el buscador de Google Chrome se ha creado la opción de “revisar página” para poder llevar a cabo esta previsualización del enlace de la que estamos hablando.

Cuando hacemos nuestra búsqueda de interés y sabemos la página de la que queremos conocer el contenido debemos pulsarlo de manera prolongada hasta que aparezca un menú. Una vez tenemos este menú debemos pulsar la opción “revisar página” para poder conocer la previsualización de la página a la que conduce el link. Al hacer esta previsualización en algunas páginas el contenido puede que no se muestre entero, pero se muestra la cantidad suficiente para saber si se trata de una página maligna para nuestro dispositivo a la que es mejor no entrar.

Realizando la acción de “revisar página” se ve el contenido pero nuestro dispositivo no registra que ha entrado a la página a la que nos dirige el enlace totalmente por no que no queda grabado en nuestro historial ni se descarga el contenido de la misma.

