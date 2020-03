Fue una imagen muy común a finales de la década de los 90 del siglo pasado, y en los primeros años 2000 de este, cuando muchos usuarios instalaron en sus ordenadores un salvapantallas muy especial que durante el tiempo que no lo utilizaban, ayudaba con su capacidad de proceso a encontrar vida inteligente por todo el Universo. Ese programa se llamaba SETI@Home.

SETI son las siglas de Search for Extra-Terrestrial Intelligence, o dicho de otra manera, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, y se sirvió de esta aplicación desarrollada por la Universidad de California Berkeley (UCB) para aprovechar millones de ordenadores de todo el planeta con el fin de procesar toda la información que se recibía constantemente a través de los muchos radiotelescopios operativos alrededor del mundo.

Pues bien, una vez que aquel programa dio comienzo un 17 de mayo de 1999, ha llegado la hora de que eche el cierre, cosa que ocurrirá el próximo 31 de marzo, tal y como han anunciado oficialmente fuentes de la Universidad. Una pena (para muchos), porque dejarán de ver en el salvapantallas de su ordenador ese progreso en la búsqueda de otras formas de vida inteligente en galaxias y sistemas solares cercanos.

Una gran iniciativa que servirá para otras causas

Desde la UCB no han dudado en agradecer a los usuarios que, durante 21 años, formaron parte de la legión de soldados del programa: "Gracias a los muchos voluntarios que han ayudado a recopilar datos para SETI@home en las últimas dos décadas. El 31 de marzo, el proyecto dejará de enviar nuevos trabajos a los usuarios, pero este no es el final del compromiso público en la investigación SETI".

Thanks to the many volunteers who have helped crunch data for SETI@home in the last two decades. On March 31, the project will stop sending out new work to users, but this is not the end of public engagement in SETI research. pic.twitter.com/P0t0v8w7n4