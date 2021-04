Paypal: cómo poner orden en tu cuenta actualizando o eliminando las tarjetas caducadas

El comercio online se ha disparado con pandemia, algo obvio teniendo en cuenta los confinamientos que se han estado sucediendo a lo largo de este año de pandemia. Un comercio online al que muchas personas son reticentes, obviamente por las implicaciones para la seguridad de nuestras cuentas bancarias que tienen estas compras. Pero los que llevamos muchos años comprando en la red sabemos que es muy seguro hacerlo, y más si utilizamos plataformas como PayPal, que no solo asegura las transacciones, sino que permite contar con herramientas para reclamar nuestros derechos como consumidores en Internet protegiendo nuestras compras. Si utilizas normalmente este servicio y tienes almacenadas varias tarjetas o cuentas, es probable que algunas ya no las uses, así puedes poner orden.

Actualiza esas tarjetas que ya han caducado

En PayPal podemos añadir tanto tarjetas bancarias de cualquier banco del que seamos titulares, o también cuentas bancarias. En el caso de las primeras entre los datos que debemos introducir se encuentra la caducidad de la tarjeta. Y lógicamente cuando esa caducidad se supera las tarjetas ya no pueden utilizarse en PayPal. En ese caso tenemos dos opciones, conservar la tarjeta actualizando la caducidad de esta por la nueva que hemos recibido, o bien eliminarla para no utilizarla de nuevo y así evitar ciertos riesgos.

Paypal | Foto de bongkarn thanyakij en Pexels

Pues bien, esto es algo que podemos hacer de forma sencilla en nuestra cuenta de Paypal, ya sea desde su versión web o desde la propia app de la plataforma. Todo lo que debemos hacer es lo siguiente:

Entra en tu cuenta de Paypal

Una vez dentro deslízate hasta la parte inferior

Accede a la sección “Cuentas bancarias y tarjetas”

Pulsa los tres puntos verticales y pulsa sobre “Ir a cuentas bancarias y tarjetas”

Actualizando la caducidad | Tecnoxplora

Una vez dentro podrás ver las tarjetas y cuentas en las que hay algún tipo de problema identificadas con un icono de exclamación de color rojo. Si pulsamos sobre la tarjeta veremos cuál es el problema existente, que normalmente es que la tarjeta ha caducado. En este caso lo que debemos hacer es pulsar sobre el botón de “Actualizar tarjeta” junto al icono de exclamación. Al hacerlo veremos un nuevo campo donde introducir de nuevo los datos de la tarjeta, añadiendo la nueva caducidad e introduciendo también el código de seguridad CVV.

Si no queremos volver a utilizar la tarjeta y no actualizar los datos, podemos eliminarla de la lista de tarjetas disponibles. Para ello solo tenemos que deslizar a la parte inferior de la información de la tarjeta y pulsar sobre el botón de “Eliminar tarjeta”. De esta forma se borrará por completo la información de la tarjeta y esta ya no aparecerá entre las disponibles para poder hacer pagos a través de Paypal. Es recomendable hacer limpieza de este tipo de información en nuestra cuenta para evitar errores al hacer los pagos y por una sencilla cuestión de seguridad, ya que cuanta menos información tengamos subida a la red, más seguras serán nuestras transacciones. Algo que no nos llevará más de unos segundos llevar a cabo.