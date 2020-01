Desde que el futuro se volvió online y estamos permanentemente conectados a internet, los riesgos de sufrir un ataque con virus se han multiplicado exponencialmente. Y más cuando en esos ordenadores en los que trabajamos, o pasamos largos ratos de ocio, almacenamos información importante de nuestras vidas. Así que es esencial tomar unas medidas de seguridad mínimas, como haríamos con cualquier otro bien preciado que tengamos en el mundo físico.

Ahora ha saltado una nueva alarma alrededor de Windows 10. Una que ha sido catalogada como de grave y que ha llevado a la mismísima NSA a alertar al Ejército y al Gobierno de los EE.UU. del peligro que corren todos los ordenadores que utilizan a diario. ¿Y cuál es la solución? Pues mirad, una muy sencilla porque la aparición en medios de esta falla de seguridad se ha producido de forma posterior a la publicación del parche oficial que lo controla.

¿Cómo terminar con la amenaza sobre mi Windows 10?

Aunque es una ventaja que la amenaza se haya hecho pública tras la liberación del update, también es cierto que el tiempo que pasamos hasta que nos blindamos se vuelve más peligroso, porque los hackers buscan hacer daño aprovechando que la totalidad de equipos con Windows 10 no habrán instalado el parche. Aun así, nosotros vamos a cerrar ahora mismo el grifo de la única manera que podemos hacerlo: abriendo Windows Update.

Actualizaciones de Windows Update. | TecnoXplora

Simplemente nos dirigimos a la barra inferior del sistema operativo, escribimos en la caja de búsqueda "windows update" y nos aparecerá la aplicación. Veréis una pantalla como la que tenéis justo encima y para saber que todo está OK, tendréis que leer un mensaje como el que veis en la captura: "¡Todo está actualizado!". Si no es así, entonces toca pinchar en el botón que tenéis justo debajo, el de 'Buscar actualizaciones', y dejar que el ordenador trabaje durante todo el tiempo que le haga falta hasta que descargue los archivos y, más tarde, los instale.

Si tenéis pendientes muchas revisiones de seguridad, armaros de paciencia porque es muy posible que se demore bastante todo el proceso. Pero por muchos minutos que pasen, el resultado siempre será mejor que tener nuestro PC al albur de lo que quieran hacer los piratas informáticos. Recordad de todas formas visitar periódicamente este Windows Update, para evitar sustos como el de hoy.

¿Dónde reside el problema de esta amenaza?

Esta brecha de seguridad de Windows 10 (y también las versiones Server de 2016 y 2019 que están afectadas) cuentan con un problema en la librería crypt32 que es la que se encarga de firmar las aplicaciones de los desarrolladores para que el ordenador sepa que son fiables. Si en esa parte del sistema operativo no existe un control escrupuloso de qué es un amenaza y qué no, podríamos encontrarnos con que los hackers pueden colarnos en el PC cualquier código malicioso sin ningún tipo de problema. Lo que hará que puedan moverse como les apetezca: robo de datos, suplantación de personalidad, acceso a nuestras nubes y archivos del disco duro, etc.