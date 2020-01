En la mayoría de tiendas y de comunidades autónomas las rebajas de invierno comienzan el día 7 de enero. Una vez pasados los Reyes Magos, las tiendas ofrecen sus descuentos y es un buen momento para comprar por Internet eso que nadie nos ha regalado en Navidades o el producto que estábamos esperando que bajase de precio. Pero ojo, porque estas rebajas también pueden tener trampa y es mejor seguir esta serie de consejos para decidir bien, saber qué comprar y a qué precio y evitar que nos timen.

Cuando se produce un volumen alto de compras por Internet, como sucederá en estas Rebajas 2020, los malos también echan el resto para intentar robar nuestros datos o quedarse con nuestro dinero, para intentar que esto no suceda y acabar las compras de las Rebajas 2020 con éxito, te proponemos esta serie de consejos.

Rebajas 2020 | Pixabay

Desconfía de las grandes ofertas

Si vas buscando un producto en varias tiendas y de repente lo encuentras en otro sitio web a un precio mucho menor, piénsalo dos veces antes de dar tus datos. Es posible que intenten timarte con una oferta inexistente.

Utiliza siempre sitios webs fiables

No te creas las rebajas de tiendas que no conoces o en las que no hayas comprado nunca. Ve a lo seguro e investiga la reputación de esa tienda que te ofrece un buen descuento, para saber si detrás de ese precio hay una tienda real o nos están intentando engañar.

HTTPS

Mira siempre, sobre todo a la hora de pagar con tarjeta y dar tus datos, que la web en la que te encuentres tenga el protocolo de seguridad HTTPS, eso nos asegurará que estamos en una tienda fiable y que no vamos a tener problemas.

No uses redes públicas

Si estás en una cafetería o en una biblioteca o en un centro comercial y encuentras una ganga, espérate a llegar a casa y estar conectado a tu red privada de Wifi para hacer la compra. Eso evitará que des tus datos bancarios en una red poco protegida y alguien te los pueda robar.

Actualiza tu navegador

Será uno de tus mejores aliados a la hora de hacer compras online, ya que detectará qué webs son poco fiables o cuáles carecen de seguridad, por lo que tenerlo actualizado será el mejor remedio para evitar que te timen.

Repasa todos los detalles de la oferta

Aunque te encuentres en una tienda fiable, hayas visto un producto que te interesa y a un precio que te parece barato, no corras a pagar. Antes mira todas las condiciones de la oferta, si la puedes aprovechar o tiene otros condicionantes, si es posible realizar una devolución en el caso de que lo que te llegue no sea lo esperado o cualquier otro detalle para evitar perder el dinero. Hay ofertas que caducan, otras que sólo se aplican si llegas a cierto gasto total de la compra...

Asegúrate de que puedes devolverlo

Cómo estás comprando por internet y, en el caso de la ropa, no podrás probarte la talla en tienda como suele ser habitual, es mejor que estés totalmente seguro que vas a poder descambiar esa prenda si al llegar a casa descubres que no te queda bien.