Nuestros padres solían decir aquello de que los achaques importantes de los coches llegaban cuando uno terminaba de pagar el último recibo. Como si estuvieran programados para tener averías importantes solo cuando ya era nuestro del todo. Pues bien, algo así parece ocurrirle a Windows 7, que ha sido dejar de tener soporte por parte de Microsoft, y empezar a tener algunos bugs incomprensibles que van a necesitar de una solución oficial, sí o sí.

Y es que tras la finalización de ese soporte el pasado 14 de enero por parte de los de Redmond (para los que no pagaran el periodo extendido), algunos usuarios han empezado a reportar en páginas como Reddit que sus ordenadores con Windows 7 no permiten apagarse ni reiniciarse. En el momento que le pedimos que lo haga, nos devuelve un error que dice "No tiene permiso para apagar esta computadora".

Windows 7 | europafm

Claro, imaginad la cara de los afectados cuando han visto ese mensaje de error, en ordenadores donde hasta ese momento nunca les había ocurrido algo siquiera parecido. Con eso sobre la mesa, los mismos afectados han pedido a Microsoft una solución, aunque no estén en periodo de soporte. Desde la compañía todavía no han confirmado nada, ni cuándo podrían tener un parche, ni por qué se produce un error que no tiene demasiada explicación.

La comunidad se pone manos a la obra

Como siempre, la comunidad no ha esperado a un parche y se ha puesto manos a la obra para compartir con los afectados una posible solución. Si acaso te encuentras en esta circunstancia de que tu PC con Windows 7 no se apaga ni reinicia, puedes probar a hacer lo siguiente:

Crea otra cuenta de administrador

Inicia sesión en esa nueva cuenta o en cualquier otra (con permisos de administrador) que tuvieras previamente creada

Vuelve a iniciar sesión con tu cuenta de administrador habitual

Apaga o reinicia normalmente sin problemas

El gran inconveniente de este método es que lo debemos hacer siempre que queramos apagar el PC, lo que no parece demasiado cómodo porque nos obliga a repetir paso por paso, saliendo y entrando de las diferentes cuentas. Eso sí, decir que no es necesario crear siempre una cuenta de administrador alternativa. Solo la primera vez. En el resto de ocasiones bastará con la que ya creamos en el primer paso.

Si te parece demasiado engorro recurrir al método anterior, siempre puedes hacer el siguiente, que no te obliga a tener que estar entrando y saliendo de las cuentas de administrador que tengas dadas de alta en Windows 7: