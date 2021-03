¿Sin notificaciones en Telegram web? Así puedes configurarlas

Son muchos los usuarios que los ultimo meses han decidido darle una oportunidad a Telegram y por consiguiente a su versión web. Lo cual implica que puedes usar la aplicación desde el navegador de tu ordenador sin necesidad de instalar nada. Puede ocurrir cuando comenzamos a usarlo que no recibamos las notificaciones como es de esperar, uno de los motivos puede ser que no estén debidamente configuradas, te contamos como hacerlo.

Configurar notificaciones en Telegram

Al igual que su competidor Telegram pone a nuestra disposición una versión web de la aplicación para que podamos usarla, desde cualquier dispositivo con acceso a un navegador web. A diferencia con WhatsApp, para utilizar la versión web no hace falta tener cerca nuestro teléfono móvil. Sólo lo necesitamos a la hora de iniciar sesión con el fin de autentificar nuestra identidad. Tan fácil como abrir una nueva venta en el navegador y teclear en la barra de direcciones https://web.telegram.org/. Tras introducir nuestro número de teléfono, recibimos un código de seguridad en nuestro móvil el cual nos sirve para identificarnos correctamente. De este modo puedes usar la aplicación de forma independiente sin necesidad de tener cerca el móvil.

Una vez hemos iniciado sesión podemos empezar a chatear con nuestros contactos, tal y como haríamos desde nuestro teléfono. Pero puede ocurrir que al dejarlo en segundo plano pasado un tiempo nos damos cuenta de que no hemos recibido ninguna notificación. Por lo que debemos revisar los ajustes de configuración, tanto de la propia aplicación como las del sistema de nuestro ordenador.

Configurando las notificaciones en Telegram | TecnoXplora

A continuación, te contamos cómo comprobar y activar las notificaciones de Telegram. Comencemos comprobando los ajustes de la aplicación, una vez sea iniciado sesión desde Telegram Web, sigue los siguientes pasos:

Haz clic sobre el icono de las tres rayas en la esquina superior izquierda de la pantalla.

en la esquina superior izquierda de la pantalla. Al hacerlo, se despliega una ventana con opciones entre las que se encuentra " ajustes" .

. Seleccionando esta opción podrás ver las diferentes opciones entre las que se encuentran las relativas a las notificaciones.

Desliza el botón a la posición de activo en “ notificaciones de escritorio” y “notificaciones en segundo plano” , de este modo recibirás una alerta cada vez que recibas un mensaje. Independientemente de que la ventana activa o esta se encuentre en segundo plano.

, de este modo recibirás una alerta cada vez que recibas un mensaje. Independientemente de que la ventana activa o esta se encuentre en segundo plano. Para comprobar si tenemos activas las notificaciones del sistema teclea en la barra de búsqueda en la barra de tareas “notificaciones y acciones”.

Comprueba que esta activa la opción “obtener notificaciones de aplicaciones y otros remitentes” al igual que el resto de las opciones, están deben estar resaltadas en azul.

Configuración de las notificaciones en Windows 10 | TecnoXplora

Si aun así sigues sin recibirlas o quieres programar en que momentos quieres o no recibirlas pulsa sobre “Configuración de Asistente de concentración”, en este menú encontrarás más opciones de configuración desde las cuales decides en que situaciones quieres recibir notificaciones en el ordenador y no sólo de la aplicación de mensajería. Y puede ser uno de los motivos por lo que no estemos recibiéndolas. Una vez revisados todos estos aspectos, nos aseguramos de que todo funcione correctamente.