Noticias falsas por doquier y fraudes a gogó: el lado oscuro de los nuevos dominios

No, Macaulay Culkin no ha muerto. Puede que te hayas cruzado en algún momento con la impactante noticia del fallecimiento del protagonista de 'Solo en casa', pero no es cierta. Es probable incluso que la leyeras en algún medio de comunicación prestigioso, pero era solo un 'fake': una noticia falsa presentada en el envoltorio adecuado para que más de uno la diera por buena.

El fallecimiento del díscolo actor circuló por redes sociales, pero, a estas alturas, eso no es garantía de nada: si cada muerte que se anuncia en Twitter fuera cierta, Fidel Castro habría gastado ya todas las vidas de una familia de gatos. Sin embargo, los tuits que anunciaban la muerte de Culkin iban acompañados de un enlace que llevaba hasta la noticia original, publicada por la cadena de televisión estadounidense MSNBC.

Breaking News: Macaulay Culkin Found Dead at Age 34 😳🙏😱 http://t.co/lrfL9Fe8vT pic.twitter.com/FDKvMDd3Yq — LIL BOOSIE (@Iilboosie) noviembre 8, 2014

Aunque lo parezca, no se trata de un periodista americano que ha metido la pata hasta el fondo. Detrás de todo el embrollo se encuentra un bromista con bastante tiempo libre que ha aprovechado la existencia de un amplio abanico de dominios para hacer pasar por cierto un bulo como la copa de un pino.

La página web en la que se publicó esta falsa noticia no era, en realidad, la de la MSNBC, sino que se trataba de un sitio web con la misma apariencia que el de la televisión norteamericana y el dominio 'msnbc.website' en lugar del real (msnbc.com).

Dominios de todo tipo

La publicación de noticias falsas no es algo nuevo, pero ha evolucionado. Hace tan solo unas semanas, una web con la misma apariencia que la BBC hacía públicas las dudas existentes sobre la autenticidad de los vídeos que circularon tras el atentado contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo. La noticia también era falsa, y esta vez, un simple guión en el nombre del dominio marcaba la diferencia entre la web real y la copia: en lugar de estar publicada en bbc.co.uk/news, estaba en bbc-news.co.uk, otro sitio web creado para difundir bulos bajo la falsa apariencia de una noticia de la BBC:

Este último caso corresponde a una forma clásica de difundir falsas noticias (un cambio minúsculo en el nombre del dominio y una web calcada a la original), pero el 'fake' de la muerte de Culkin forma parte de un nuevo tipo de engaño que tiene su origen en los dominios de nivel superior.

El catálogo de estos dominios, que se salen del clásico '.com' y nuestro '.es', es amplísimo: '.media', '.press' o '.info' son algunos de los muchos dominios con los que prácticamente cualquiera puede bautizar a su sitio web.

Así, con los conocimientos necesarios y la maldad suficiente, el bromista de turno puede crear una copia casi perfecta de la web de un medio de comunicación prestigioso y, con el mismo nombre de dominio, culminar su obra maestra con un '.media' o un '.website' en el que muchos internautas no repararán. Bulo preparado para su consumo masivo.

La guerra de los medios de comunicación contra estos imitadores parece no tener fin: por cada copia cerrada tras las quejas pertinentes (en un proceso que se puede alargar más de un mes), aparece otra a gran velocidad. "Al igual que la Hidra, este gigante tiene muchas cabezas", amenaza el autor de una de estas páginas web falsas en una entrevista.

La solución que proponen desde la BBC parte también de los dominios de nivel superior. Además de existir dominios como '.press', las empresas pueden solicitar su propio dominio de nivel superior: un '.marca' del que ya disponen compañías como Airbus ('.airbus') o el BBVA ('.bbva'). Así, desde la radiotelevisión pública británica apuntan que un dominio con el nombre de tu marca puede convertirse en el sello definitivo que garantice a los internautas la credibilidad del sitio que visitan.

Sin embargo, no todo es tan sencillo: para obtener uno de estos dominios primero hay que cumplir una exigente lista de requisitos impuesta por la ICANN y, además, luego habría que lograr que los usuarios se familiarizaran con los dominios fiables para distinguirlos de los que no lo son.

No obstante, el problema de la difusión de noticias falsas no es el peor al que se enfrentan los internautas ¿Qué hay de malo en que te cuelen una noticia que no es cierta? Desde luego, nada si lo comparamos con el agujero que puede hacer un cibercriminal en tu cuenta corriente aprovechando uno de estos dominios.

¿Y si en lugar de un medio la copia fuera de la web de un banco? Un dominio de nivel superior precedido del nombre de tu banco puede ser el cómplice perfecto de un malechor con ganas de metes a golpe de 'phising'.

Así, mientras los medios de comunicación encuentran una solución para acabar con estas suplantaciones de identidad (corporativa) que echan por tierra su prestigio, lo mejor será que vigiles todas y cada una de las URL que visitas para no tragarte una noticia falsa. Si al sitio web al que accedes es el de tu banco, multiplica al máximo tu precaución: no es lo mismo creerse un bulo que terminar sin un euro por culpa de un dominio de nivel superior.