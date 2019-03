Netflix llegará a España en octubre

El desembarco tendrá lugar en otoño. Después de muchos rumores, Netflix ha anunciado oficialmente que ya no hay marcha atrás: llegará a nuestro país el próximo mes de octubre, tal y como ha publicado la plataforma en Twitter.

Ahora sí que sí, llegamos a España en Octubre #HolaNetflix 📺🇪🇸 — Netflix US (@netflix) junio 4, 2015

El popular servicio de películas y series en ‘streaming’ llegará ofreciendo un catálogo reducido en comparación con el existente en otros países en los que Netflix está presente. La suscripción mensual rondará los ocho euros, un precio similar al del resto de países.

'Daredevil' o 'Sense 8' serán algunos de los títulos de series que llegarán a nuestro país a través de la plataforma, mientras que otras famosas series como 'House of cards' o la conocida 'Orange is the New Black' se quedarán fuera de Netflix –a pesar de ser suyas-, ya que sus derechos los tienen aquí otras plataformas.

Netflix llegará a cualquier pantalla con conexión a internet. Así, televisores inteligentes, tabletas, smartphones y, por supuesto, ordenadores, serán testigos de la esperada llegada de esta televisión online.